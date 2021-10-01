"Нафтогаз" просить США та Німеччину ввести санкції проти "Північного потоку-2"
На думку Юрія Вітренка, приклад Угорщини із зупинкою транзиту газу демонструє, що чекає Україну після запуску газопроводу в Європі.
США та Німеччина повинні покарати Росію санкціями за використання газу як політичну зброю. Про це повідомив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
За його словами, "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну, незважаючи на заброньовані потужності для поставок палива.
"Газпром" має таке право за контрактом — не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати")", — заявив Вітренко та попередив, що приклад Угорщини демонструє, що чекає Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2".
Глава "Нафтогазу" не сумнівається, що Росія цілеспрямовано припиняє транзит газу через українські території та використовує паливо в якості зброї.
Юрій Вітренко також нагадав, що США та Німеччина у своїй спільній заяві щодо "Північного потоку-2" обіцяли відреагувати, якщо "Газпром" використовуватиме паливо як зброю, і закликав їх увести санкції проти оператора "ПП-2".
"Чим раніше це (санкції проти "ПП-2" — ред.) відбудеться, тим краще. Оскільки відсутність дієвих санкцій уже створило очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн і що йому дозволять використовувати "Північний потік-2" навіть без дотримання європейських правил", — продовжив глава "Нафтогазу".
Юрій Вітренко у своїй публікації зазначив, що Україна протягом десятиліть забезпечувала надійний транзит газу та навіть експортувала паливо в Угорщину, і без майбутніх поставок Будапешту буде важко. За словами глави монополіста, Київ створив гарантовані потужності для транспортування палива з України в Угорщину, однак подібних дій від угорської сторони не було.
Керівник "Нафтогазу" також пояснив, чому підписав у 2019 році "поганий" договір про транзит газу.
"Тому що альтернативою, і це в кращому випадку, вже після всіх переговорів на політичному рівні було працювати на умовах "Газпрому", як у старому контракті в інтерпретації "Газпрому", тобто взагалі без гарантії навіть оплати за заброньовані потужності (ми забезпечуємо потужність, а вони качають скільки хочуть і оплачують тільки фактичні обсяги прокачування). І доступ третіх сторін був би технічно неможливим. І ще тариф був би меншим", — підсумував Юрій Вітренко в публікації.
Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина домовилася з "Газпромом" про транзит газу в обхід України, і за договором Будапешт щомісяця отримуватиме до 4,5 млрд кубометрів палива. Київ розкритикував угоду та попередив про можливу зупинку транзиту через Україну. Глава МЗС Угорщини після критики звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи.
Також Фокус розповідав, що "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну та почав поставки палива Будапешту за довгостроковим контрактом, який був підписаний 27 вересня.