"Нафтогаз" просить США та Німеччину ввести санкції проти "Північного потоку-2"

На думку Юрія Вітренка, приклад Угорщини із зупинкою транзиту газу демонструє, що чекає Україну після запуску газопроводу в Європі.

США та Німеччина повинні покарати Росію санкціями за використання газу як політичну зброю. Про це повідомив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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За його словами, "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну, незважаючи на заброньовані потужності для поставок палива.

"Газпром" має таке право за контрактом — не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати")", — заявив Вітренко та попередив, що приклад Угорщини демонструє, що чекає Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" не сумнівається, що Росія цілеспрямовано припиняє транзит газу через українські території та використовує паливо в якості зброї.

Юрій Вітренко також нагадав, що США та Німеччина у своїй спільній заяві щодо "Північного потоку-2" обіцяли відреагувати, якщо "Газпром" використовуватиме паливо як зброю, і закликав їх увести санкції проти оператора "ПП-2".

"Чим раніше це (санкції проти "ПП-2" — ред.) відбудеться, тим краще. Оскільки відсутність дієвих санкцій уже створило очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн і що йому дозволять використовувати "Північний потік-2" навіть без дотримання європейських правил", — продовжив глава "Нафтогазу".

Юрій Вітренко у своїй публікації зазначив, що Україна протягом десятиліть забезпечувала надійний транзит газу та навіть експортувала паливо в Угорщину, і без майбутніх поставок Будапешту буде важко. За словами глави монополіста, Київ створив гарантовані потужності для транспортування палива з України в Угорщину, однак подібних дій від угорської сторони не було.

Керівник "Нафтогазу" також пояснив, чому підписав у 2019 році "поганий" договір про транзит газу.

"Тому що альтернативою, і це в кращому випадку, вже після всіх переговорів на політичному рівні було працювати на умовах "Газпрому", як у старому контракті в інтерпретації "Газпрому", тобто взагалі без гарантії навіть оплати за заброньовані потужності (ми забезпечуємо потужність, а вони качають скільки хочуть і оплачують тільки фактичні обсяги прокачування). І доступ третіх сторін був би технічно неможливим. І ще тариф був би меншим", — підсумував Юрій Вітренко в публікації.

[ + – ] Юрій Вітренко закликав ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина домовилася з "Газпромом" про транзит газу в обхід України, і за договором Будапешт щомісяця отримуватиме до 4,5 млрд кубометрів палива. Київ розкритикував угоду та попередив про можливу зупинку транзиту через Україну. Глава МЗС Угорщини після критики звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи.

Також Фокус розповідав, що "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну та почав поставки палива Будапешту за довгостроковим контрактом, який був підписаний 27 вересня.