Газпром припинив поставки газу в Угорщину через Україну

З 7 ранку 1 жовтня транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини зупинений.

Російський монополіст "Газпром" з п'ятниці, 1 жовтня почав постачання газу в Угорщину за довгостроковим контрактом, який був підписаний 27 вересня, інформує ТАСС.

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Газ в Угорщину буде надходити через газопровід "Балканський потік", який є продовженням "Турецького потоку", а також через трубопроводи південно-східної Європи.

За інформацією Газпрому, з Угорщиною було укладено два контракти, сумарний обсяг поставок газу за ними — до 4,5 млрд куб. м на рік. Термін дії кожного з контрактів — 15 років.

Оператор ГТС України повідомив, що з 7 ранку 1 жовтня призупинено транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини.

"Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до Єврокомісії через рішення Угорщини отримувати газ за новим маршрутом.

Генеральний директор оператора ГТС Сергій Макогон попередив, що Україна готується до істотного скорочення або призупинення транзиту газу через територію нашої країни в Угорщину.

У свою чергу, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про втручання Києва у внутрішні справи своєї країни після підписання Будапештом і Москвою договору про транзит газу в обхід України.

29 вересня Київ передав Єврокомісії свої претензії до Угорщини щодо контракту з "Газпромом".