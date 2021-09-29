Україна передала Єврокомісії свої претензії до Угорщини щодо контракту з "Газпромом"

Це сталося в процесі зустрічі глави Міненерго України Германа Галущенка з єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон.

Міністр енергетики Герман Галущенко передав європейському комісару з питань енергетики Кадрі Сімсон офіційну позицію держави щодо укладення договору на постачання російського газу в Угорщину в обхід України. Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив представник Єврокомісії.

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За його словами, в процесі нещодавньої зустрічі високопоставлених чиновників Галущенко "порушив питання про нещодавно підписаний контракт між MVM і "Газпромом" на поставку газу в Угорщину та представив позицію України". Зі свого боку Сімсон пояснила міністру роль ЄК в оцінці такого договору відповідно до законів Євросоюзу про безпеку поставок газу.

"Комісар Сімсон також підтвердила добре відому позицію Комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", — зазначив співрозмовник агентства.

Також європейський комісар у процесі зустрічі акцентувала увагу на важливості проведених в Україні реформ на оптовому ринку як електроенергії, так і газу. Сімсон додала, що Комісія підтримує синхронізацію української електромережі з європейською і висловила готовність "сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти", в якій будуть закріплені конкретні кроки і контрольні показники.

Під час зустрічі сторони також обговорили шляхи підтримки переходу України на "зелену" енергетику, а також стан програм із підвищення безпеки атомних електростанцій, поділився представник Єврокомісії.

Газовий контракт між Угорщиною та Росією

24 серпня підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна зацікавлена в продовженні транзиту російського газу через Україну. Однак після переговорів із керівництвом "Газпрому" через кілька днів глава угорського зовнішньополітичного відомства анонсував швидке укладення контракту на поставку ресурсу в обхід української території. Також Сіярто зазначив, що умови нової угоди є більш вигідними. Згідно з документом, до 2036 року обсяги газу будуть поставлятися двома маршрутами — через Австрію та Сербію.

Відповідний контракт був підписаний міністром Сіярто і главою правління "Газпрому" Олексієм Міллером у Будапешті 27 вересня. Він набуває чинності 1 жовтня.

Реакція України

У день підписання контракту МЗС України заявив про "здивування й розчарування" щодо співпраці Угорщини та Росії. Також відомство назвало рішення угорського керівництва про закупівлі газу в обхід України виключно політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на користь Кремля.

Міністерство перенесло на невизначений термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва і висловило бажання звернутися до Єврокомісії для оцінки цієї газової угоди.

"Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту був вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо", — заявив міністр закордонних справ України Кулеба.

Відповідь Угорщини

Глава МЗС країни Петер Сіярто назвав контракт із "Газпромом" неполітичною угодою, яка нарантує енергетичну безпеку Будапешта. Також міністр заявив, що він відкидає "спроби втрутитися в справи Угорщини". У той же час він додав, що не розуміє зв'язку між забезпеченням енергопостачання Угорщини і "нормальною співпрацею з нашими сусідами".

Виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи Сіятро також запевнив, що Угорщина продовжить покращувати відносини з Україною, але "такі кроки, нападки на нас у Єврокомісії через гарантування безпеки наших енергоресурсів — це вже занадто".

Слідом за цим офіційний Будапешт викликав посла України для роз'яснень реакції на угорсько-російський контракт. Аналогічний захід був пізніше вжитий і Києвом.