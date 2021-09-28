Відповідна міра. Україна викликає посла Угорщини через скандал довкола контракту з "Газпромом"

МЗС має намір донести дипломату, що контракт Будапешта з "Газпромом" загрожує безпеці як України, так і Європи, а також серйозно шкодить українсько-угорським відносинам.

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини в Києві для донесення позиції щодо газового контракту, укладеного між Будапештом і "Газпромом". Про це у вівторок, 28 вересня, в коментарі "РБК-Україна" повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко.

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"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію", — заявив речник відомства.

За його словами, позиція України полягає в двох пунктах:

поставки газу в обхід України загрожує національній безпеці країни та енергетичній безпеці Європи;

угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

Також Ніколенко додав, що українська сторона готова вжити рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Нагадаємо, що раніше у вівторок угорська сторона відкликала свого посла в Будапешті через невдоволення реакцією Києва на підписання Угорщиною контракту з "Газпромом".

Газовий конфлікт між Україною та Угорщиною — головне

У серпні цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив про швидке підписання контракту з російським "Газпромом" про транзит газу — документ розрахований на 15 років і передбачає поставки палива в обхід України.

Відповідний документ був підписаний сторонами 27 вересня. Згідно з угодою, Будапешт щорічно буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу.

Зі свого боку МЗС України розкритикувало цю угоду і пообіцяло оскаржити його в Європейській комісії.

Однак міністр закордонних справ Угорщини звинуватив українську сторону у втручанні у внутрішні справи країни і підкреслив, що контракт не переслідує політичні цілі, а націлений на забезпечення енергетичної безпеки. Також влада країни викликала посла України в Будапешті для роз'яснення своєї позиції.

Тим часом ціна на газ Європі вперше в історії перевищила $1 000 доларів за 1 тис. кубометрів. За словами експертів, зростання вартості палива викликане небажанням РФ наповнювати спорожнілі європейські сховища напередодні холодів, оскільки держава все ще очікує сертифікації трубопроводу "Північний потік-2", який вже добудований, але не може бути запущений без відповідного рішення німецького регулятора.