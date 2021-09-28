Уперше в історії ціна газ у Європі перевищила рубіж $1 000
Після зльоту ціна опустилася на рівень $990. Однак дефіцит газу на ринку продовжує підштовхувати до зростання біржові ціни на газ.
Сьогодні, 28 вересня, ціна газу в Європі встановила новий абсолютний рекорд. Попередній був встановлений в березні 2018 року, коли континент накрив потужний холодний фронт, який отримав власне ім'я "Звір зі Сходу".
Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures рано-вранці досягла 85,2 євро за 1 МВт*год, що еквівалентно $1 030 за тисячу кубометрів.
1 березня 2018 року був досягнутий показник 76 євро за 1 МВт*год, або $969 за тисячу кубометрів. Тоді стільки коштував спотовий контракт на TTF.
Після зльоту ціна на біржі ICE Futures почала знижуватися, і станом на 10:00 за київським часом вона знаходиться на рівні $990.
Сьогоднішній зліт європейських цін вважають реакцією ринку на аналогічний спалах ціни на скраплений газ (СПГ) в Азії. Листопадовий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts виріс відразу на $60 і досяг $1 042 за тисячу кубометрів.
У Європі зараз не вистачає газу, що поставляється по трубопроводах. Тому вона змушена конкурувати за СПГ із країнами Азії, де за нього готові платити багато.
Раніше Фокус писав, що подорожчання газу в Європі породжує тривожні прогнози на зиму. Але для більшості українців ціна газу залишиться колишньою. Зате споживачам централізованого опалення буде важко, оскільки воно може подорожчати на 30% і більше.
Однак у "Нафтогазі" запевняють, що платіжки за опалення не виростуть.