Уперше в історії ціна газ у Європі перевищила рубіж $1 000

Після зльоту ціна опустилася на рівень $990. Однак дефіцит газу на ринку продовжує підштовхувати до зростання біржові ціни на газ.

Сьогодні, 28 вересня, ціна газу в Європі встановила новий абсолютний рекорд. Попередній був встановлений в березні 2018 року, коли континент накрив потужний холодний фронт, який отримав власне ім'я "Звір зі Сходу".

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Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures рано-вранці досягла 85,2 євро за 1 МВт*год, що еквівалентно $1 030 за тисячу кубометрів.

1 березня 2018 року був досягнутий показник 76 євро за 1 МВт*год, або $969 за тисячу кубометрів. Тоді стільки коштував спотовий контракт на TTF.

Після зльоту ціна на біржі ICE Futures почала знижуватися, і станом на 10:00 за київським часом вона знаходиться на рівні $990.

Сьогоднішній зліт європейських цін вважають реакцією ринку на аналогічний спалах ціни на скраплений газ (СПГ) в Азії. Листопадовий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts виріс відразу на $60 і досяг $1 042 за тисячу кубометрів.

У Європі зараз не вистачає газу, що поставляється по трубопроводах. Тому вона змушена конкурувати за СПГ із країнами Азії, де за нього готові платити багато.

Раніше Фокус писав, що подорожчання газу в Європі породжує тривожні прогнози на зиму. Але для більшості українців ціна газу залишиться колишньою. Зате споживачам централізованого опалення буде важко, оскільки воно може подорожчати на 30% і більше.

Однак у "Нафтогазі" запевняють, що платіжки за опалення не виростуть.