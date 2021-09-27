Ціна на газ пішла у відрив. Які рахунки за опалення чекають українців узимку

Різке подорожчання газу в Європі породжує апокаліптичні прогнози на зиму. Але українцям через це переживати не варто — для більшості ціна газу залишиться колишньою. Зате споживачам централізованого опалення буде несолодко: за найскромнішими оцінками, воно подорожчає на 30%.

У середині вересня вартість газових ф'ючерсів на європейських біржах майже досягла $1 тис. за 1 тис. куб. м. Утім, цей символічний рубіж ціна на блакитне паливо не переступила, відкотившись назад. Однак напруженість на ринках зберігається.

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"Відновлення економічної активності, холодна зима 2020-го, спекотне літо 2021 року і низький рівень запасів у сховищах призвели до значного зростання попиту на природний газ, особливо в Азії. У той же час скорочення пропозиції практично від усіх ключових експортерів як скрапленого, так і газу, що поставляється через трубопроводи, призвело до дефіциту", — пояснює ситуацію Олександр Мартиненко, керівник департаменту з корпоративного аналізу групи ICU. Він прогнозує, що середня ціна газу за III і IV квартали 2021 року становитиме $500-600 за 1 тис. куб. м навіть у випадку м'якої зими в Європі. Тобто середньорічна ціна порівняно з минулим роком може вирости в 3-3,5 рази.

У чому тут справа

За браком природного газу на ринку більшість енергетичних експертів убачають геополітичний підтекст. "Штучний дефіцит поставок газу організований російським "Газпромом" для тиску на ЄС із метою запуску газопроводу "Північний потік-2" і збільшення кількості клієнтів за довгостроковими контрактами, — упевнений Максим Білявський, директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз". — Навмисне обмеження РФ поставок газу в ЄС, яке призвело до рекордного зростання цін, свідчить про готовність Кремля використовувати газ як геополітичну зброю". Разом із тим Білявський очікує, що в неспекулятивний ціновий коридор блакитне паливо повернеться в I кварталі 2022 року.

Скорочення пропозиції практично від усіх ключових експортерів як скрапленого, так і газу, що поставляється через трубопроводи, призвело до його дефіциту керівник департаменту групи ICU Олександр Мартиненко

Про тиск "Газпрому" говорить і Тетяна Бойко, координаторка ЖК та енергопрограм громадянської мережі "Опора". За її словами, так російська компанія домагається якнайшвидшої сертифікації Європейським союзом свого трубопроводу: "Цей процес триватиме до року. Тому найближчим часом ціна на газ навряд чи впаде".

Зі свого боку Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, радить українцям не брати європейські біржові ціни як орієнтир, оскільки там реалізується не більше 15% обсягу газу в Європі (приблизно 50-80 млрд куб. м на рік), а нещодавні ф'ючерси, які шокували дорожнечею, складають максимум 20% від цих 15% (10-15 млрд куб. м). За такими цінами газ купують тільки ті, хто заздалегідь не розрахував своїх потреб. Реальна ж ціна газу в ЄС становить не більше $500 за 1 тис. куб. м.

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"Цьогоріч трейдери на біржах ЄС отримали право практично не надавати фінансових гарантій у процесі торгів газом, що відразу ж призвело до появи спекулянтів, які почали торгувати "повітрям". Усі інші заяви про природу високих цін — фантазії. Дефіциту газу для споживачів ЄС немає, всі вибирають необхідні обсяги за контрактами", — упевнений Корольчук. Тобто спекулятивний складник в осінньому газовому ралі зіграв не останню роль, тож до кінця 2021 року реальні ціни, на думку співрозмовника Фокуса, повернуться в коридор $300-400 за 1 тис. куб. м.

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На тлі зростання ціни газу в Україні подорожчають багато товарів і послуг, у ціні яких є паливний складник. На думку Корольчука, насамперед це торкнеться хімпрому і виробників будівельних матеріалів, де ціни виростуть на 30-40%. В інших сегментах товари подорожчають на 10-15%.

Річний тариф

Поки ціни на газ в Європі б'ють рекорди, для українців організовані стабільні умови з придбання палива. Відповідно до квітневої постанови НКРЕКП, побутових споживачів із травня 2021 року перевели на річні контракти. Відповідно, до кінця квітня 2022 для них діятиме фіксована ціна — зараз у більшості компаній вона становить приблизно 8 грн/куб. м.

"Така ціна стала можливою завдяки тому, що "Нафтогаз" продав ресурс постачальникам за низькою ціною, якої в квітні 2021-го вже не було на ринку, тим більше її немає зараз. Ціною такого рішення стануть збитки "Нафтогазу", недоотримані податки в бюджет і зниження інвестицій у видобуток", — зазначає Тетяна Бойко.

Питання — як і наскільки подорожчає опалення в багатоквартирних будинках. Експерти вважають, що на 30-40% порівняно з минулою зимою

Залишатися на базовому річному тарифі або вибрати інший, залежить від особистого рішення споживача. Наприклад, можна перейти на щомісячні тарифи, хоча деякі постачальники від нього відмовилися. Наприклад, Житомиргаззбут повідомив, що в нього з 1 липня 2021 року підключитися до такого тарифного плану неможливо.

Якщо в постачальника є помісячний тариф, то підключатися до нього — це ризик отримати скачки ціни на газ.

"Перевага базового тарифу — фіксована ціна, яка залишається однаковою протягом року, тоді як щомісячні тарифи неоднозначні. Вартість газу влітку може бути дешевшою, а взимку через настання холодів і зростання попиту може швидко злетіти вгору", — пояснює Тетяна Симоненко, експертка комунікаційної платформи "Ліга антитрасту". Наприклад, у вересні 2021-го в деяких постачальників газу помісячний тариф на газ зріс до 18-20 грн/куб. м, тоді як у липні він становив 13-14 грн/куб. м.

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Опитані Фокусом експерти заперечують будь-які зміни в умовах річних контрактів до їхнього завершення. На думку Корольчука, збереження ціни на газ для населення — питання політичне, підвищення може спровокувати протести. Він упевнений, що запасів компанії "Укргазвидобування" [входить в ГК "Нафтогаз", видобуває понад 70% українського газу] вистачить для забезпечення населення і теплокомуненерго.

Подорожчання неминуче

Для теплокомуненерго, які надають громадянам багатоквартирних будинків послуги централізованого опалення, "Нафтогаз" пропонує газ на спеціальних умовах. Коли на українському спотовому ринку ціна газу досягла 20 грн/куб. м, держкомпанія продавала паливо для виробництва тепла по 7,42 грн/куб. м.

Незважаючи на ажіотаж довкола газової теми, опитані Фокусом експерти впевнені, що для фізосіб у межах річного тарифу ціна газу взимку не виросте

За словами Білявського, багато міст, зокрема Київ і Харків, уклали нові угоди з "Нафтогазом", тому зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон. У цілому по країні станом на 16 вересня 2021 року такі договори підписали понад 600 виробників тепла. Але в цілому населені пункти в Луганській, Харківській, Полтавській, Одеській та Закарпатській областях на пропозицію держкомпанії відреагували менше 50% теплокомуненерго.

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Підписання договорів із "Нафтогазом" ще не означає, що теплокомуненерго зможуть забезпечити населенню комфортні ціни.

"Нафтогаз" тільки 60-70% необхідного теплокомуненерго газу продаватиме за ціною 7,42 грн/куб. м, тоді як решту 30-40% вони будуть купувати на біржі за ринковою ціною, що відіб'ється на тарифах", — попереджає Юрій Корольчук. Він прогнозує, що з ціною 7,42 грн/куб. м тариф зросте із сьогоднішніх 1,4 -2 тис. грн за Гкал до 2-2,8 тис. грн за Гкал, а якщо теплокомуненерго купуватимуть газ на біржі за ринковою ціною — то до 2,5-3,5 тис. грн за Гкал. Зі свого боку Тетяна Бойко оптимістичним сценарієм вважає подорожчання послуг опалення на 30-40%. У разі реалізації песимістичного сценарію зростання цін складе 70-80%. Тобто, наприклад, для київських споживачів тепло в новому опалювальному сезоні постачальники продаватимуть по 2,7-3 тис. грн/Гкал (із ПДВ).

Дискусії все голосніше

"Усі розуміють, що в людей немає коштів, щоб оплачувати такі високі тарифи. А їхні збереження на рівні минулого опалювального сезону для населення і бюджетної сфери потребують від органів місцевого самоврядування додатково величезної суми — 25 млрд грн, — заявив Віталій Кличко, мер Києва і глава Асоціації міст України (АМУ) на засіданні правління цієї організації.

[ + – ] Як змінювалася ціна на газ в Україні Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Зростає невдоволення і з боку теплокомуненерго, які умови "Нафтогазу" охрестили дискримінаційними. "Нафтогаз" для поставок газу тепловикам вимагає від них передоплату, банківську гарантію, а за протермінування оплати застосовує штрафні санкції в розмірі 10%, заганяючи тепловиків у ще більші борги", — узагальнює причини занепокоєння операторів ринку Тетяна Симоненко. Вона звертає увагу на те, що контракт підписується відразу на три роки, що усуває можливість у цей період змінити постачальника.

[ + – ] Як змінюються ціни на газ в Європі Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Умовами "Нафтогазу" представники місцевої влади також незадоволені. В АМУ вимагають усунути дискримінаційні норми в договорах на поставку природного газу: приведення термінів оплати за спожитий газ у відповідність з термінами оплати за теплопостачання населенням, незастосування штрафних санкцій за заборгованість, що виникла через несплату населенням, усунення вимог про банківські гарантії або договірне списування коштів.

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Однак у "Нафтогазі" такі вимоги називають спекулятивними. Максим Білявський стверджує, що запропоновані держкомпанією угоди не передбачають передоплату, що тепловики повинні платити гроші тільки за фактом споживання: частково до 22-го числа на місяць споживання, частково — в наступному місяці. Такі терміни в "Нафтогазі" вважають реалістичними й адаптованими до сезонного характеру роботи підприємств, а передбачене в договорі списування коштів із рахунків підприємств без їхньої згоди в разі виникнення заборгованості за спожитий газ у "Нафтогазі" обґрунтовують низькою платіжною дисципліною теплокомуненерго. "Є люди, які звикли використовувати гроші теплокомуненерго не за цільовим призначенням, через що підприємства галузі накопичили величезні борги за газ, отриманий від "Нафтогазу" в попередні періоди, — коментує Максим Білявський. — Можливо, тому вони не мають іншого вибору, крім як поширювати міфи ".

Поки сторони "ламають списи" через ціни і правила, опалювальний сезон наближається, і далеко не у всіх населених пунктах він почнеться вчасно. Накопичені багатьма комунальними підприємствами борги перед постачальниками газу напевно дадуть про себе знати в пікові зимові періоди.