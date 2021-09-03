За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції

Поки влада намагається утримати тарифи на електроенергію і газ для населення, експерти говорять про зростання цін і загрозу віялових відключень.

Уряд пообіцяв населенню комфортні ціни на газ і електроенергію на прийдешній опалювальний сезон. Так, з 1 жовтня 2021-го по 30 квітня 2022 року ціна на газ залишиться "літньою" — близько 7,96 грн за куб. м. Це відбудеться завдяки тому, що в квітні НКРЕКП затвердила постанову, відповідно до якої побутових споживачів із травня перевели на річні контракти. Раніше ціна газу для населення змінювалася щомісяця.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Це неринкова рішення, адже без газу НАК "Нафтогаз "придбати паливо за такою ціною на оптовому ринку постачальники б не змогли", — коментує Тетяна Бойко, координаторка ЖК і енергопрограм громадянської мережі "Опора". З електроенергії, вважає вона, уряд прийняв ще більш популістське рішення, шкідливе для ринку і держпідприємств, оскільки навіть чинний тариф 1,68 грн за кВт*год не покриває витрати на виробництво і постачання електроенергії. Нагадаємо, з 1 жовтня для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год на місяць, вартість електроенергії знизиться до 1,44 грн за кВт*год (на 14%), а спожите понад цей ліміт оплачуватиметься по 1,68 грн/кВт*год.

За словами Тетяни Симоненко, експертки "Ліги антитрасту", близько 80% ринку поставок газу на роздрібному ринку контролюють компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа, яка купує газ для населення у НАК "Нафтогаз", а також "дочка" "Нафтогазу" — ГК "Нафтогаз".

В цілому експерти негативно оцінюють втручання держави в ринки газу та електроенергії і побоюються перебоїв у їхній роботі.

"Уже сьогодні ми бачимо ризики віялових відключень електрики або можливу залежність від імпортного ресурсу", — говорить Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту".

"Золоте" тепло: якими будуть тарифи на опалення?

Тарифи на опалення восени і взимку станом на початок вересня залишаються таємницею. Цін на новий сезон на сайтах постачальників немає. Як зазначає Тетяна Бойко, теплокомуненерго отримали привабливу за ціною пропозицію НАК "Нафтогаз", але з "драконівськими" умовами, які передбачають передоплату, ліміти, штрафні санкції. Тому далеко не всі теплокомуненерго готові підписувати такі договори.

Минулої зими в Києві тариф за тепло становив 1654,41 грн/Гкал. У новому сезоні ціна опалення може бути 1 985 грн/Гкал або вище

В межах нових договорів для теплокомуненерго з 1 жовтня їм пропонують газ по 7,42 грн за куб. м без транспортування. Однак в асоціації "Укртеплокомуненерго" вважають, що реальна ціна для них складе вище 9 грн за куб. м без вартості розподілу (а це ще 2,3 грн за куб. м). Як зазначив на нещодавньому брифінгу Сергій Дунайло, віцепрезидент Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", за підрахунками операторів ринку, визначених "Нафтогазом" обсягів газу по 7,42 грн за куб. м не вистачить для забезпечення тепловою енергією населення та інших споживачів. Тому близько 30% необхідних обсягів доведеться докуповувати по 12,12 грн за куб. м, що незмінно позначиться в тарифах для споживачів — при їх розрахунку будуть враховувати ціну газу 9 грн за куб. м.

"З огляду на те, що тарифи на опалення не піднімалися два роки, і ціна газу в них закладена трохи більше 6 грн за куб. м, економічно обумовлене зростання мінімум на 30-40%, а якщо використовується газ не НАК "Нафтогаз", то на 70 %", — прогнозує Тетяна Бойко. Вона впевнена, що якщо органи місцевого самоврядування (НКРЕКП зобов'язала їх встановлювати тарифи на тепло) не підвищать тарифи, гроші на покриття різниці їм доведеться шукати в місцевому бюджеті.

В "Лізі антитрасту" прогнозують зростання тарифів на опалення в новому сезоні на 40-70%. Тетяна Симоненко пояснює це тим, що збиткові і ті підприємства теплопостачання, які не мають оборотних коштів, не зможуть забезпечити передоплату за газ і будуть змушені закуповувати паливо за цінами, значно вищими за закладений у тариф.

Вже сьогодні ми бачимо ризики віялових відключень електрики або можливу залежність від імпортного ресурсу експерт "Ліги антитрасту" Галина Верцімаха

"Тарифи для населення мають зрости в середньому на 20% з 1400-2000 грн до 1700-2500 за Гкал тепла, а іноді й більше. Ближче до кінця сезону їх можуть додатково переглядати в залежності від того, скільки дорогого газу куплять теплокомуненерго", — припускає Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. За його словами, в умовній двокімнатній квартирі площею 60-70 кв. м замість 2-3 тис. грн за тепло платитимуть 2,5-4 тис. грн на місяць, а в цілому за сезон заплатять на 2-4 тис. грн більше.

Однак ризики полягають не тільки в зростанні тарифів, але і в розбалансуванні сектору, тобто в можливому слабкому обігріві будинків і квартир.

"Без втручання всіх гілок влади у врегулювання кризи, оперативності та злагодженості дій ми маємо колосальні ризики для початку і стабільного проходження опалювального сезону в усіх містах з централізованим опаленням", — попереджає Сергій Дунайло.

Висока вода: подорожчання на 30%

Водопостачання, в тому числі холодне, також може подорожчати восени-взимку через зростання цін на електроенергію для комерційних споживачів. "На початку серпня НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію, що дало можливість генеруючим компаніям (в першу чергу ДТЕК Ріната Ахметова) продавати електроенергію дорожче, тому ціна електроенергії зросла на 50% — до 2,4-2,5 грн за кВт*год, — говорить Тетяна Симоненко. — Збільшення витрат на електроенергію бізнес почав закладати в кінцеву ціну товарів і послуг, оскільки Україна входить у топ-5 країн з найбільшими витратами енергетичних ресурсів при виробництві однієї одиниці ВВП".

Важливо

Гасіть світло. Як "зелений" тариф добиває АЕС і чому за це заплатить споживач

Тобто ціною комфортних тарифів на електроенергію для населення неминуче стане осінній виток інфляції. Гаряча та холодна вода не будуть винятком — вартість ресурсів виросте. Як зазначає Тетяна Симоненко, в собівартості послуги водоканалів електроенергія займає 70%. За прогнозами Юрія Корольчука, вода подорожчає орієнтовно на 30%. Зокрема гаряча — з 100 грн до 130 грн за куб. м.