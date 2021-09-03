За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции

Пока власть пытается удержать тарифы на электроэнергию и газ для населения, эксперты говорят о росте цен и угрозе веерных отключений.

Правительство пообещало населению комфортные цены на газ и электроэнергию на грядущий отопительный сезон. Так, с 1 октября ­2021-го по 30 апреля 2022 года цена на газ останется "летней" — около 7,96 грн за куб. м. Это произойдет благодаря тому, что в апреле НКРЭКУ утвердила постановление, в соответствии с которым бытовых потребителей с мая перевели на годовые контракты. Ранее цена газа для населения менялась ежемесячно.

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"Это нерыночное решение, ведь без газа НАК "Нафтогаз" приобрести топливо по такой цене на оптовом рынке поставщики бы не смогли", — комментирует Татьяна Бойко, координатор ЖК и энергопрограмм гражданской сети "Опора". По электро­энергии, считает она, правительство приняло еще более популистское решение, вредное для рынка и госпредприятий, так как даже действующий тариф 1,68 грн за кВт*ч не покрывает затраты на производство и поставку электроэнергии. Напомним, с 1 октября для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт*ч в месяц, стоимость электро­энергии снизится до 1,44 грн за кВт*ч (на 14%), а потребленное свыше этого лимита будет оплачиваться по 1,68 грн/кВт*ч.

По словам Татьяны Симоненко, эксперта "Лиги антитраста", около 80% рынка поставок газа на розничном рынке контролируют компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа, покупающая газ для населения у НАК "Нафтогаз", а также "дочка" "Нафтогаза" — ГК "Нафтогаз".

В целом эксперты негативно оценивают вмешательство государства в рынки газа и электроэнергии и опасаются перебоев в их работе.

"Уже сегодня мы видим риски веерных отключений электричества или возможную зависимость от импортного ресурса", — говорит Галина Верцимаха, эксперт "Лиги антитраста".

"Золотое" тепло: какими будут тарифы на отопление?

Тарифы на отопление осенью и зимой по состоянию на начало сентября остаются тайной. Цен на новый сезон на сайтах поставщиков нет. Как отмечает Татьяна Бойко, теплокоммунэнерго получили привлекательное по цене предложение НАК "Нафтогаз", но с "драконовскими" условиями, которые предполагают предоплату, лимиты, штрафные санкции. Поэтому далеко не все теплокоммунэнерго готовы подписывать такие договора.

Прошлой зимой в Киеве тариф за тепло составил 1654,41 грн/Гкал. В новом сезоне цена отопления может быть 1985 грн/Гкал или выше

В рамках новых договоров для теплокоммунэнерго с 1 октября им предлагают газ по 7,42 грн за куб. м без транспортировки. Однако в ассоциации "Укр­теплокоммунэнерго" считают, что реальная цена для них составит выше 9 грн за куб. м без стоимости распределения (а это еще 2,3 грн за куб. м). Как отметил на недавнем брифинге Сергей Дунайло, вице-президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", по подсчетам операторов рынка, определенных "Нафтогазом" объемов газа по 7,42 грн за куб. м не хватит для обеспечения тепловой энергией населения и других потребителей. Поэтому около 30% необходимых объемов придется докупать по 12,12 грн за куб. м, что неизменно отразится в тарифах для потребителей — при их расчете будут учитывать цену газа 9 грн за куб. м.

"Учитывая, что тарифы на отопление не поднимались два года, и цена газа в них заложена чуть более 6 грн за куб. м, экономически обусловлен рост минимум на 30–40%, а если используется газ не НАК "Нафтогаз", то на 70%", — прогнозирует Татьяна Бойко. Она уверена, что если органы местного самоуправления (НКРЭКУ обязала их устанавливать тарифы на тепло) не повысят тарифы, деньги на покрытие разницы им придется искать в местном бюджете.

В "Лиге антитраста" прогнозируют рост тарифов на отопление в новом сезоне на 40–70%. Татьяна Симоненко объясняет это тем, что убыточные и не имеющие оборотных средств предприятия теплоснабжения не смогут обеспечить предоплату за газ и будут вынуждены закупать топливо по ценам, значительно выше заложенных в тариф.

Уже сегодня мы видим риски веерных отключений электричества или возможную зависимость от импортного ресурса эксперт "Лиги антитраста" Галина Верцимаха

"Тарифы для населения должны вырасти ориентировочно на 20% с 1400–2000 грн до 1700–2500 за Гкал тепла, а иногда и более. Ближе к концу сезона их могут дополнительно пересматривать в зависимости от того, сколько дорогого газа купят теплокоммунэнерго", — предполагает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований. По его словам, в условной двухкомнатной квартире площадью ­60–70 кв. м вместо 2–3 тыс. грн за тепло будут платить 2,5–4 тыс. грн в месяц, а в целом за сезон заплатят на 2–4 тыс. грн больше.

Однако риски заключаются не только в росте тарифов, но и в разбалансировании сектора, то есть в возможном слабом обогреве домов и квартир.

"Без вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса, оперативности и слаженности действий мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", — предупреждает Сергей Дунайло.

Высокая вода: подорожание на 30%

Водоснабжение, в том числе холодное, также может подорожать осенью-зимой из-за роста цен на электроэнергию для коммерческих потребителей. "В начале августа НКРЭКУ повысила максимальные предельные цены на электроэнергию, что дало возможность генерирующим компаниям (в первую очередь ДТЭК Рината Ахметова) продавать электроэнергию дороже, поэтому цена электроэнергии выросла на 50% — до 2,4–2,5 грн за кВт*ч, — говорит Татьяна Симоненко. — Увеличение расходов на электроэнергию бизнес начал закладывать в конечную цену товаров и услуг, так как Украина входит в топ-5 стран с наибольшими затратами энергетических ресурсов при производстве одной единицы ВВП".

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То есть ценой комфортных тарифов на электроэнергию для населения неизбежно станет осенний виток инфляции. Горячая и холодная вода не будут исключением — стоимость ресурсов вырастет. Как отмечает Татьяна Симоненко, в себестоимости услуги водоканалов электроэнергия занимает 70%. По прогнозам Юрия Корольчука, вода подорожает ориентировочно на 30%. В частности горячая — со 100 грн до 130 грн за куб. м.