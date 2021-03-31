Гасите свет. Как "зеленый" тариф добивает АЭС и почему за это заплатит потребитель

Многоходовки групп влияния, слабая платежная дисциплина, нерыночные тарифы, недоразвитый рынок электроэнергии и отсутствие политической воли – вот лишь несколько факторов, которые грозят Украине в будущем полным отказом от атомных станций.

С 1 января 2021 года правительство отменило для населения тариф на первые 100 КВт·час электроэнергии 0,90 грн/КВт∙ч, оставив единый тариф 1,68 грн/КВт∙ч на весь объем потребления. Однако и эта цена, как утверждают эксперты в области энергетики, не соответствует рыночным реалиям.

Генерация дешевой электроэнергии для потребностей населения в Украине возложена на государственную компанию "Энергоатом" в рамках спецобязательств (ПСО), которая контролирует четыре атомных электростанции. Как ни парадоксально, это мощнейшее предприятие, которое вырабатывает около 50% электроэнергии в стране, еще в 2020 году оказалось в плачевном положении и гигантских убытках.

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Что происходит – официально

По информации НАЭК "Энергоатом", убытки компании по итогам 2020 года составили 4,8 млрд грн, против чистой прибыли 3,773 млрд грн в 2019 году.

В ответ на запрос Фокуса Хартмут Якоб, вице-президент ДП "НАЭК "Энергоатом" – вр.и.о. директора обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" называет четыре основных фактора, которые привели к ухудшению финансового состояния компании.

В их числе — балансовые ограничения, установленные прогнозным балансом от 28 апреля 2020 года, из-за чего весной-летом АЭС недовыработали 8,526 млн. кВт·час. Это повлекло выведение блоков АЭС в ремонт осенью-зимой, когда спрос на электроэнергию был высоким, что еще более усилило эффект недополучения доходов.

Второй фактор — долги перед "Энергоатомом" государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок) и НЭК "Укрэнерго", которые на конец 2020 года составили 8 млрд грн и 4 млрд грн соответственно. Как отмечает Хартмут Якоб, из-за этого у "Энергоатома" накопилась задолженность перед поставщиками и возрос долговой портфель – ведь компании нужны были деньги для пополнения оборотных средств и выполнения обязательств перед поставщиками.

Третий фактор — несовершенный механизм возложенных на "Энергоатом" постановлением Кабмина специальных обязательств для обеспечения общественных интересов (далее ПСО). Попросту говоря, речь идет о принуждении компании продавать электроэнергию по заниженной цене ради того, чтобы население продолжало платить по тарифам, что существенно ниже рыночных.

Средневзвешенные цены электроэнергии для населения в рамках ПСО с 1 января по 14 августа 2020 года составляли около 0,57 грн/КВт·час, а с 1 августа по 31 декабря — 0,01 грн/КВт·час, далее — 0,15 грн/КВт·час. В течение 2020 года по таким ценам "Энергоатом" продавал от 50% до 80% производимой электроэнергии. В то же время, средневзвешенные цены на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины в этот период составили около 1,34 грн/КВт·час.

Четвертым фактором Хартмут Якоб назвал спекулятивную перепродажу отдельными участниками рынка разных объемов электроэнергии на рынке "на сутки вперед", что привело к неконкурентности всего заявленного на продажу объема электрической энергии.

[ + – ] Панорама Запорожской АЭС Фото: energoatom.com.ua

Когда цена – грош

Отчасти опрошенные Фокусом эксперты разделяют озвученное видение. Так, в DiXi Group главной причиной убытков НАЭК "Энергоатом" действительно считают цены в рамках обязательств ПСО.

"С учетом среднегодовой цены на рынке "на сутки вперед" 1,34 грн/КВт∙ч, регулируемая цена продажи (выработанной "Энергоатомом" электроэнергии — Фокус) была на уровне 11% от рыночной, и на каждом проданном в рамках ПСО киловатте "Энергоатом" недополучил около 1,19 грн. В итоге потеря потенциальной выручки компании в 2020 году составила около 40-45 млрд грн", — говорит Богдан Серебренников, эксперт аналитического центра DiXi Group.

Ольга Кошарная, эксперт в сфере атомной энергетики, напоминает, что когда в 2017 году принимался законопроект "О рынке электроэнергии", в его переходных положениях шла речь о том, что до начала работы новой модели рынка нужно ликвидировать перекрестное субсидирование — возмещение за счет промышленности разницы между рыночной и льготной ценой для населения. Ведь когда домохозяйствам электроэнергия обходилась по 0,90-1,68 грн/КВт·час, промышленность, покупая оптом, платила 2-3 грн/КВт·час. Однако новую модель рынка запустили с дискриминационными условиями в виде ПСО, которые возложили на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Впрочем, оплачивать электроэнергию по заниженному тарифу государство оказалось не в состоянии. По мнению эксперта Института энергетических исследований Юрия Корольчука, впечатление об убыточности "Энергоатома" создается из-за долгов перед ним по старому рынку до июля 2019 года и "ГарПока" на общую сумму 24 млрд. грн, что формирует балансовый минус в отчетах.

[ + – ] Панорама Южно-Украинской АЭС Фото: energoatom.com.ua

Теневые схемы

Вопросы у большинства экспертов, с которыми поговорил Фокус, вызывает продажа "Энергоатомом" электроэнергии на рынке вне механизма ПСО.

"Отчасти росту убытков способствовало поведение и политика самой компании, которая продает электроэнергию на аукционах только крупными лотами, что ограничивает количество покупателей и снижает стоимость электроэнергии. В результате компания не получает средства, на которые реально могла бы рассчитывать", — говорит Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста", госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах.

Как отмечает Корольчук, "Энергоатом" продавал электроэнергию компаниям "Юнайтед энерджи" Игоря Коломойского и "Д. Трейдинг" Рината Ахметова примерно на 30-40% дешевле, чем цены на рынке "на сутки вперед". И здесь собеседник Фокуса видит признаки политической договоренности о том, что именно крупные игроки, связанные с указанными владельцами, забирают электроэнергию госкомпании.

Как отмечает Загребельская, на аукционе 13 ноября 2020 года "Юнайтед энерджи" и "Д. Трейдинг" приобрели более 85% выставленной на торги ночной электроэнергии на 42% дешевле средневзвешенной ночной цены на рынке "на сутки вперед". Потери составили 35 млн грн только на одном аукционе.

В свою очередь, Ольга Кошарная напоминает, как в июле 2020 года "Энергоатом" выходил на рынок "на сутки вперед" с завышенной на тот период ценой, из-за чего весь объем электроэнергии не покупался и поступал на балансирующий рынок. Там с потерей в цене около 45% электроэнергию выкупали все те же упомянутые выше юрлица.

Также Ольга Кошарная обращает внимание на аукцион, который состоялся 21 декабря 2021 года — там выставили около 15,2 млн МВт-ч с поставкой 1 января — 30 июня 2021 года.

"О том, что торги должны состояться в понедельник 21 декабря, объявили только в пятницу вечером, не оставив участникам рынка времени на подготовку. К тому же, продажа сразу на полгода вперед могла отфильтровывать мелких и средних игроков", — отмечает Кошарная. Выкупить электроэнергию в такой ситуации могли только крупнейшие трейдеры, о которых шла речь выше.

По словам Хартмута Якоба, проведение вышеназванного аукциона дало НАЭК "Энергоатом" четкое понимание и определенность по поводу денежных потоков. Благодаря этому, компания получила возможность профинансировать ряд критических статей расходов.

Однако по делу продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии инициировало расследование НАБУ, что подтвердил СМИ директор бюро Артем Сытник.

"Ее (электроэнергию — Фокус) могут выкупить только отдельные потребители. Это существенно влияет на формирование цены на электроэнергию", — заявил Сытник.

С другой стороны, схемы должно минимизировать установление прозрачных правил игры со стороны государства (регулятора). Отдельные шаги в этом направлении уже делаются.

"В начале февраля 2021 года аукционный комитет изменил правила аукционов, и теперь государственная генерация может объединять лоты не более, чем на 50 МВт. Продажа лотов до 1000-2000 МВт теперь невозможна, а за меньшие лоты ожидается более острая конкуренция", — заключает Загребельская.

По словам собеседницы Фокуса, 10 февраля 2021 года на аукционе, который прошел по новым правилам, заключили три соглашения по цене около 1,05 грн/КВт·час, что только на 10% ниже уровня цен на рынке "на сутки вперед".

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Им мешают "зеленые"

На негативный финансовый результат "Энергоатома", по мнению Адриана Прокипа, эксперта программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF), также повлияло снижение объемов производства. Ведь потребление электроэнергии снизилось из-за коронакризиса и карантина. Но другая причина — вытеснение атомной генерации "зелеными" станциями, которые существенно нарастили мощности за 2020 год.

Для них в Украине с 2009 года действуют "зеленые тарифы", которые зафиксированы в евро и сильно превышают среднерыночную стоимость электроэнергии. Эти преференции ввели для стимулирования развития альтернативной энергетики, которая использует возобновляемые источники — солнечный свет, ветер, биогаз.

"Введение "зеленого" тарифа стало причиной существенного дисбаланса на рынке, что в конце концов привело к кризису, — считает Хартмут Якоб. — Ведь стоимость "зеленой" энергии значительно выше сравнительно дешевой электроэнергии, произведенной из не возобновляемых источников, например – атомными электростанциями".

[ + – ] Запорожская АЭС Фото: energoatom.com.ua

Тариф, по которому "зеленую" электроэнергию обязан выкупать "ГарПок", с августа 2020 года для солнечных электростанций составляет 3,29-7,37 грн/КВт·час, для ветровых — 2,82-3,39 грн/КВт·час. Ранее тарифы были еще выше — средневзвешенная цена достигала 4,5 грн/КВт·час.

Благодаря этому станции ВИЭ динамично наращивают мощности.

"В 2018 году доля зеленой энергии в объеме производства было всего 2%, но денег они тогда выручали столько же, сколько гидроэлектростанции с долей в 7%. В 2019 году "зеленые" мощности вводились бешеными темпами, и в 2020-ом их доля достигла 9%", — говорит Ольга Кошарная.

Отдельно Кошарная отмечает, что в Украине соотношение солнечных и ветровых электростанций составляет 80% к 20%, тогда когда во всем мире отдают приоритет ветровым электростанциям, не зависящим от сезонности и времени суток. Подобный перекос собеседница Фокуса объясняет тем, что на солнечную электроэнергию в Украине действует больший тариф, и рост мощностей происходил бесконтрольно.

"При формировании прогнозного баланса рынка учитывается обязанность государства выкупать в полном объеме "зеленую" электроэнергию, доля которой с каждым годом возрастает в разы. Соответственно, уменьшается и в отдельных случаях искусственно сдерживается производство атомного электричества", — продолжает Агия Загребельская.

Из-за сложившихся перекосов на рынке "ГарПок" также накопил большие долги перед "зелеными". Уровень расчетов с ними за 2020 год по состоянию на 1 марта составляет 60% (29,4 млрд грн). При этом, в первую очередь "ГарПок" старается погасить долги перед "зелеными", а не "Энергоатомом", что связано с подписанным между Минэнерго и инвесторами "зеленых" Меморандумом.

Юрий Корольчук считает, что в ослаблении "Энергоатома", как слишком большого игрока рынка, не заинтересован никто.

"Без "Энергоатома" не обойтись ни ДТЭК Ахметова, ни Коломойскому с точки зрения его ферросплавного бизнеса, ни даже "зеленым" энергетикам. Однако проблема заключается в том, что все эти центры влияния заинтересованы в использовании "Энергоатома", а не в его развитии", — объясняет Юрий Корольчук.

Впрочем, от ослабления "Энергоатома" выиграет государство-агрессор — РФ. Как отмечает Загребельская, чем хуже обстоят дела в атомной генерации в Украине, тем выше потребность в импорте электроэнергии из России, и, соответственно, сильнее зависимость от нее.

Платежкой по блэкауту

Хартмут Якоб называет четыре шага, которые должны помочь выбраться "Энергоатому" из кризиса. В их числе — погашение задолженности, накопленной до момента запуска нового рынка с 1 июля 2019 года, и новых долгов, образовавшихся в 2020 году. Также речь идет о разработке нового механизма ПСО для населения с экономически обоснованными тарифами; повышении эффективности производства и продаж (перераспределение ремонтных кампаний, строительство систем накопления энергии, выход на прямые поставки конечным потребителям и др).

По мнению Агии Загребельской, комплексно решить проблемы в энергетике можно только благодаря построению реального рынка, что предполагает отмену ПСО, пересмотр отношений с "зелеными", создание равных условий для всех производителей и формирование реальной рыночной цены электроэнергии для населения. При этом, только уязвимые слои граждан должны получать адресные субсидии от государства.

Свое видение решения проблемы в интервью "Фокусу" озвучил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Компания "Энергоатом" пройдет путь, подобно НАК "Нафтогаз Украины", то есть будет корпоратизирована. Будем поэтапно реформировать энергетическую отрасль, должны отойти от тарифов и прийти к конкурентным ценам, граждане должны иметь право выбирать поставщика. А для поддержки населения нужна система монетизации льгот и субсидий", — заявил Фокусу в интервью глава Кабмина.

То есть, все идет к тому, что роста тарифов населению не избежать.

[ + – ] Чтобы "Энергоатом" выбрался из убытков, тарифы придется поднимать, говорят эксперты Фото: energoatom.com.ua

"По всей видимости, тариф повысят до 2,5 грн/КВт·час уже в 2021 году, в чем больше заинтересованы ТЭС, где стоимость затрат не вписывается в существующий тариф 1,68 грн/КВт·час. "Энергоатом" может еще потерпеть, но ему нужны дополнительные средства в фонд на вывод блоков из эксплуатации, и населению придется за все это платить", — прогнозирует Юрий Корольчук. По его оценкам, в 2022-2023 годы стоимость электроэнергии для граждан составит уже 3,5-4 грн/КВт·час.

"По моим расчетам, если с апреля 2021 года "Энергоатом" начнет отпускать электроэнергию по себестоимости, которая составляет около 0,75 грн/КВт·час, то к концу года компания выберется из убытков. Но в таком случае тариф для населения нужно повысить до 2,42 грн/КВт·час", — считает Адриан Прокип.

В противном случае, по мнению собеседника Фокуса, потребители в краткосрочной перспективе рискуют столкнуться с ненадежностью поставок электроэнергии из-за роста аварийности, а в долгосрочной перспективе — с повышением цен в связи с ростом доли импортной электроэнергии. Ведь в случае консервации ситуации Украина рискует превратиться в чистого импортера электроэнергии.

"Рынок уже фактически на грани финансового коллапса, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политической воли правительства", — заключает Богдан Серебренников.