Цена на газ ушла в отрыв. Какие счета за отопление ждут украинцев зимой

Резкое подорожание газа в Европе порождает апокалиптические прогнозы на зиму. Но украинцам из-за этого переживать не стоит — для большинства цена газа останется прежней. Зато потребителям централизованного отопления придется несладко: по самым скромным оценкам, оно подорожает на 30%.

В середине сентября стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах почти достигла $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Впрочем, этот символический рубеж цена на голубое топливо не перешагнула, откатившись назад. Однако напряженность на рынках сохраняется.

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"Восстановление экономической активности, холодная зима 2020-го, жаркое лето 2021 года и низкий уровень запасов в хранилищах привели к значительному росту спроса на природный газ, особенно в Азии. В то же время сокращение предложения практически от всех ключевых экспортеров как сжиженного, так и поставляемого по трубопроводам газа привело к дефициту", — объясняет ситуацию Александр Мартыненко, руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU. Он прогнозирует, что средняя цена газа за III и IV кварталы 2021 года составит $500–600 за 1 тыс. куб. м даже в случае мягкой зимы в Европе. То есть среднегодовая цена по сравнению с прошлым годом может вырасти в 3–3,5 раза.

В чем тут дело

За нехваткой природного газа на рынке многие энергетические эксперты усматривают геополитический подтекст. "Искусственный дефицит поставок газа организован российским "Газпромом" для давления на ЕС с целью запуска газопровода "Северный поток — 2" и увеличения количества клиентов по долгосрочным контрактам, — уверен Максим Билявский, директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз". — Преднамеренное ограничение РФ поставок газа в ЕС, которое привело к рекордному росту цен, свидетельствует о готовности Кремля использовать газ в качестве геополитического оружия". Вместе с тем Билявский ожидает, что в неспекулятивный ценовой коридор голубое топливо вернется в I квартале 2022 года.

Сокращение предложения практически от всех ключевых экспортеров как сжиженного, так и поставляемого по трубопроводам газа привело к его дефициту руководитель департамента группы ICU Александр Мартыненко

О давлении "Газпрома" говорит и Татьяна Бойко, координатор ЖК и энергопрограмм гражданской сети "Опора". По ее словам, так российская компания добивается скорейшей сертификации Европейским союзом своего трубопровода: "Этот процесс займет до года. Поэтому в ближайшее время цена на газ вряд ли упадет".

В свою очередь Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований, советует украинцам не принимать европейские биржевые цены как ориентир, поскольку там реализуется не более 15% объема газа в Европе (около 50–80 млрд куб. м в год), а недавние фьючерсы, шокировавшие дороговизной, составляют максимум 20% от этих 15% (10–15 млрд куб. м). По таким ценам газ покупают только те, кто заранее не рассчитал своих потребностей. Реальная же цена газа в ЕС составляет не более $500 за 1 тыс. куб. м.

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"В этом году трейдеры на биржах ЕС получили право практически не предоставлять финансовых гарантий при торгах газом, что сразу же привело к появлению спекулянтов, которые начали торговать "воздухом". Все остальные заявления о природе высоких цен — фантазии. Дефицита газа для потребителей ЕС нет, все выбирают необходимые объемы по контрактам", — уверен Корольчук. То есть спекулятивная составляющая в осеннем газовом ралли сыграла не последнюю роль, так что до конца 2021 года реальные цены, по мнению собеседника Фокуса, вернутся в коридор $300–400 за 1 тыс. куб. м.

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На фоне роста цены газа в Украине подорожают многие товары и услуги, в цене которых есть топливная составляющая. По мнению Корольчука, в первую очередь это коснется химпрома и производителей строительных материалов, где цены вырастут на 30–40%. В остальных сегментах товары подорожают на 10–15%.

Годовой тариф

Пока цены на газ в Европе бьют рекорды, для украинцев организованы стабильные условия по приобретению топлива. В соответствии с апрельским постановлением НКРЭКУ, бытовых потребителей с мая 2021 года перевели на годовые контракты. Соответственно, до конца апреля 2022-го для них будет действовать фиксированная цена — сейчас у большинства компаний она составляет около 8 грн/куб.­ ­м.

"Такая цена стала возможной благодаря тому, что "Нафтогаз" продал ресурс поставщикам по низкой цене, которой в апреле 2021-го уже не было на рынке, тем более ее нет сейчас. Ценой такого решения станут убытки "Нафтогаза", недополученные налоги в бюджет и снижение инвестиций в добычу", — отмечает Татьяна Бойко.

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Оставаться на базовом годовом тарифе или выбрать другой, зависит от личного решения потребителя. Например, можно перейти на ежемесячные тарифы, хотя некоторые поставщики от него отказались. Например, Житомиргазсбыт сообщил, что у него с 1 июля 2021 года подключиться к такому тарифному плану невозможно.

Если у поставщика есть помесячный тариф, то подключаться к нему — это риск получить скачки цены на газ.

"Преимущество базового тарифа — фиксированная цена, которая остается одинаковой на протяжении года, тогда как ежемесячные тарифы неоднозначны. Стоимость газа летом может быть дешевле, а зимой из-за наступления холодов и роста спроса может быстро взлететь вверх", — объясняет Татьяна Симоненко, эксперт коммуникационной платформы "Лига антитраста". Например, в сентябре 2021-го у некоторых поставщиков газа помесячный тариф на газ вырос до 18–20 грн/куб. м, тогда как в июле он составлял 13–14 грн/куб. м.

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Опрошенные Фокусом эксперты исключают какие-либо изменения в условиях годовых контрактов до их завершения. По мнению Корольчука, сохранение цены на газ для населения — вопрос политический, повышение может спровоцировать протесты. Он уверен, что запасов компании "Укргазвидобування" [входит в ГК "Нафтогаз", добывает более 70% украинского газа] хватит для обеспечения населения и теплокоммунэнерго.

Подорожание неизбежно

Для теплокоммунэнерго, которые предоставляют гражданам многоквартирных домов услуги централизованного отопления, "Нафтогаз" предлагает газ на специальных условиях. Когда на украинском спотовом рынке цена газа достигла 20 грн/куб. м, госкомпания продавала топливо для производства тепла по 7,42 грн/куб. м.

Несмотря на ажиотаж вокруг газовой темы, опрошенные Фокусом эксперты уверены, что для физлиц в рамках годового тарифа цена газа зимой не вырастет

По словам Билявского, многие города, в частности Киев и Харьков, заключили новые соглашения с "Нафтогазом", поэтому смогут вовремя начать отопительный сезон. В целом по стране на 16 сентября 2021 года такие договора подписали более 600 производителей тепла. Но в целом населенные пункты в Луганской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Закарпатской областях на предложение гос­компании отреагировали менее 50% теплокоммунэнерго.

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Подписание договоров с "Нафтогазом" еще не означает, что теплокоммунэнерго смогут обеспечить населению комфортные цены.

"Нафтогаз" только 60–70% необходимого теплокоммунэнерго газа будет продавать по цене 7,42 грн/куб. м, тогда как оставшиеся 30–40% они будут покупать на бирже по рыночной цене, что отразится на тарифах", — предупреждает Юрий Корольчук. Он прогнозирует, что с ценой 7,42 грн/куб. м тариф вырастет с сегодняшних 1,4–2 тыс. грн за Гкал до 2–2,8 тыс. грн за Гкал, а если теплокоммунэнерго будут покупать газ на бирже по рыночной цене — то до 2,5–3,5 тыс. грн за Гкал. В свою очередь Татьяна Бойко оптимистичным сценарием считает подорожание услуг отопления на 30–40%. В случае реализации пессимистического сценария рост цен составит 70–80%. То есть, например, для киевских потребителей тепло в новом отопительном сезоне поставщики будут продавать по 2,7–3 тыс. грн/Гкал (с НДС).

Дискуссии все громче

"Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы. А их сохранение на уровне прошлого отопительного сезона для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления дополнительно огромную сумму — 25 млрд грн, — заявил Виталий Кличко, мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины (АГУ) на заседании правления этой организации.

[ + – ] Как менялась цена на газ в Украине Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Растет недовольство и со стороны теплокоммун­энерго, которые условия "Нафтогаза" окрестили дискриминационными. "Нафтогаз" для поставок газа тепловикам требует от них предоплату, банковскую гарантию, а за просрочку оплаты применяет штрафные санкции в размере 10%, загоняя тепловиков в еще большие долги", — обобщает причины беспокойства операторов рынка Татьяна Симоненко. Она обращает внимание на то, что контракт подписывается сразу на три года, что исключает возможность в этот период сменить поставщика.

[ + – ] Как меняются цены на газ в Европе Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Условиями "Нафтогаза" представители местной власти также недовольны. В АГУ требуют устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа: приведения сроков оплаты за потребленный газ в соответствие со сроками оплаты за теплоснабжение населением, неприменения штрафных санкций за задолженность, возникшую из-за неоплаты населением, исключения требований о банковских гарантиях или договорном списании средств.

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Однако в "Нафтогазе" такие требования называют спекулятивными. Максим Билявский утверждает, что предложенные госкомпанией соглашения не предусматривают предоплату, что тепловики должны платить деньги только по факту потребления: частично до 22-го числа в месяц потребления, частично — в следующем месяце. Такие сроки в "Нафтогазе" считают реалистичными и адаптированными к сезонному характеру работы предприятий, а предусмотренное в договоре списание средств со счетов предприятий без их согласия в случае возникновения задолженности за потребленный газ в "Нафтогазе" обосновывают низкой платежной дисциплиной теплокоммунэнерго. "Есть люди, которые привыкли использовать деньги теплокоммунэнерго не по целевому назначению, из-за чего предприятия отрасли накопили огромные долги за газ, полученный от "Нафтогаза" в предыдущие периоды, — комментирует Максим Билявский. — Возможно, поэтому они не имеют другого выбора, кроме как распространять мифы".

Пока стороны "ломают копья" из-за цен и правил, отопительный сезон приближается, и далеко не во всех населенных пунктах он начнется вовремя. Накопленные многими коммунальными предприятиями долги перед поставщиками газа наверняка дадут о себе знать в пиковые зимние периоды.