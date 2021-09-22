Газ и ныне там. Почему в Украине провалилось создание рынка природного газа

Реформа системы обеспечения населения газом, ставила перед собой простую, но изначально неверную цель — создание "рынка" и переход к единой рыночной цене газа для всех групп потребителей: населения, предприятий теплокоммунэнерго и юридических лиц.

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При этом, в Украине забыли, что газ в нашей стране, с учетом климатических и градостроительных особенностей, является социальным товаром. Как топливо в Эквадоре или электроэнергия в Армении.

Попытки установить в этих странах "рыночные цены" (а на самом деле — монопольные) привели к бегству правительства из Кито и к "электрическому майдану" в Ереване.

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Создать рынок для социального товара в бедной, коррумпированной стране практически нереально. Это всегда будет монополия, неважно, частная или государственная.

А теперь к чему мы пришли в результате "реформ"? Сегодня у нас вместо одной, есть целых четыре цены:

Народно-контрактная — в рамках годовых контрактов с Нафтогазом. Тепловая — для предприятий ТЭК в рамках 70% потребления. "Рыночная" — для юридических лиц (она максимально приближена к хабовой). Непонятная — для населения с газовыми плитами в многоквартирных домах.

Очевидно, что "реформа" завершилась полным провалом.

Предложенная нам модель могла функционировать на фоне относительно низких цен на газ, когда на продаже ресурса населению можно было хорошо зарабатывать, например в 2020-м году, когда цена на газ в мае падала до рекордных 34 дол. (на уже всем известном TTF).

Но эта модель полностью обанкротилась в нынешних условиях. Если продавая газ населению, нельзя получать маржинальный доход, очевидно, что модель "рыночной цены для населения" не работает.

Чтобы она заработала, нужно иметь долгосрочные контракты и/или механизм "миксирования" цены, когда Укргаздобыча, минуя НАК Нафтогаз, как прокладку, продает газ украинской добычи на энергетической бирже и/или модель украинского хаба в качестве национального бенчмарка.

Как альтернатива — модель социальной справедливой цены для населения.

Вместо этого, "реформаторы" превратились в пьяного лодочника, который после нескольких часов интенсивной гребли в туман, обнаружил, что приплыл в то место, откуда отчалил….

Хотя, инстинктивно, они понимают, что нужно делать.

Например, я всегда писал в своих статьях, что ситуацию с нашей ГТС может спасти модель газового восточно-европейского хаба на базе украинской газо-транспортной системы и подземных хранилищ с переносом узлов учета транзита газа на восточную границу.

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Об этом недавно заговорил и Юрий Витренко, только он предложил сделать это для "некоторых" европейских трейдеров.

Любовь к ручному управлению для "некоторых", нежелание отодрать рыло от кормушки в виде ГТС и передать ее полностью в распоряжение нового рыночного хаба — это неистребимо в наших чиновников, как бы они не рядились в тоги "реформаторов". Да и какие они "реформаторы".

Нафтогаз уже нацелился не только на вытеснение облгазов, но и на скупку теплокоммунэнерго, пытаясь стать монополистом по всей горизонтали газ — тепло.

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Вот вам и "либералы" западного разлива.

Ну а наступление "эпохи четырех цен" — это уникальная возможность для тех же облгазов зарабатывать на нормативном учете "конфорочного потребления".

Или при когенерации ТЭЦ, когда производится и электроэнергия как коммерческий товар и тепло — как социальный.

А цена потребленного газа по этим двум направлениям распределяется …. Ну вы поняли.

Если в Киеве активно разрабатывать эту тему — могут и прибить.

В общем, золотое время настало. Реформаторы долго шли к нему. Семь лет.

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