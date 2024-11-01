Масло вместо пушек. Почему Запад не собирается воевать

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Важный график, который иллюстрирует мой тезис о том, что "Запад не собирается воевать".

Одна из причин, как ни странно — формирование на Западе широкой социальной группы в виде среднего класса и переход в формат информационного общества потребления.

В общем, такой парадокс: все то, что в цивилизационном аспекте делало Запад более привлекательным для подражания и интеграции с ним, привело его к военному ослаблению.

Как видим, до середины 60-х годов в странах G7 военные расходы превышали социальные.

До Первой мировой войны страны Запада тратили на социалку вообще менее 10%, зато на военные расходы шло более 30% бюджетных трат. То есть эти страны готовились к войне.

После Первой мировой призрак коммунизма не на шутку напугал западные правительства, и они стали тратить на социалку чуть менее 20% (здесь свою роль сыграло и появление миллионов ветеранов).

Но в период Второй мировой тренды разошлись в противоположные стороны: военные расходы взметнулись до 70%, а социальные — упали до 6-7%.

Затем тренды пошли навстречу друг другу и точка нового перехода была сформирована в середине 60-х.

Основная причина: победа в "Холодной войне", это не столько успех в гонке вооружений, сколько именно цивилизационная победа общества потребления западного типа (условно "джинсы, кока-кола и видеомагнитофон"). А все эти товары как фетиши потребления появились благодаря созданию массового потребительского общества и среднего класса.

После победы в "Холодной войне" в начале 90-х военные расходы стран Запада упали ниже отметки в 10% и опустились до 5% от общих расходов бюджета.

Если взять в расчет показатель перераспределения бюджета через ВВП на уровне 40% в среднем, то индикатор военных расходов снизился до 2% валового продукта.

Зато уровень социальных расходов вырос до 40% от общих расходов центрального бюджета, но потребительскому обществу и этого мало — требуют больше: протесты "желтых жилетов", медицинские страховки для бедных, пособия для безработных, социальные пособия, затраты на мигрантов и т.д.

В США еще и обслуживание госдолга.

Все политики на Западе говорят о недостаточном уровне социальной поддержки населения — так они хотят потрафить электорату.

В данной бюджетной парадигме, увеличить военные расходы можно исключительно за сет сокращения социальных расходов. Но политического решения подобного бюджетного маневра — нет. Так как на Западе сформированы электоральные демократии, а электорального решения сокращения социалки не существует.

Точнее сказать, такое на словах декларировалось лишь в Украине в период 2014-2021, но у нас это всегда обосновывалось важностью достижения великой мечты по вступлению в НАТО и ЕС, плюс национальный жертвенный миф и мазохистская склонность к социальной рестрикции (голосование за такие партии, как "Народный фронт", "Самопомич", "Голос" и т.д.).

Но даже в Украине в этот период социалку существенно порезать не смогли.

Но на Западе такой Великой цели у общества нет. Поэтому политики там концентрируются на создании общества глобальных ценностей (экология, права человека) и т.д. Равно как на Западе уже нет и национального жертвенного мифа, и социального мазохизма.

Поэтому убедить западное общество сократить социальные расходы ради войны — невозможно, и любая политическая сила, которая попытается это сделать, будет сметена на выборах.

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