Еще меньше ракет для Patriot: как сказывается на Украине атака хуситов в Йемене
Украине из-за очередного обострения на Ближнем Востоке достанется еще меньше ракет для ЗРК Patriot, печально констатирует эксперт Алексей Кущ. Иран руками хуситов спровоцировал новый виток эскалации, а Россия руками Ирана заставляет США растрачивать свой ракетный запас.
У меня вы могли заранее прочесть про возможное наступление хуситов в Йемене против прокси сил Саудовской Аравии. Теперь ситуация более чем очевидная.
Хуситы фактически взяли в ходе наступления под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив. Их силами захвачен порт Моха на берегу Красного моря в самом проливе, а также стратегически важный остров Зукар прямо на маршруте основного торгового трафика.
Баб-эль-Мандеб позволял саудитам через терминал на берегу Красного моря поставлять на мировые рынки до 5 млн бар нефти в сутки. Кроме того, тут проходит ключевой трафик СПГ в ЕС из Австралии и Катара. Нефть в моменте уходит за 100 дол за бар, а газ в ЕС достигает 1000 дол за 1000 м. куб.
Иран с помощью хуситов расширяет спектр эскалации. Следующая опция в руках Ирана — игра в "ядерную бомбу Шредингера": ее вроде нет и в то же время она может появиться совершенно внезапно.
Кстати, во время последней атаки Ирана по базам США в Иордании американская армия израсходовала более 100 ракет-перехватчиков для систем ПВО. Которые сейчас так нужны Украине. То есть РФ истощает запас ракет к "Пэтриотам" руками Ирана. Атаки Ирана заставляют Запад распределять запас ракет по приоритетам.
Очередность приоритетов:
- стратегический запас в США;
- защита пространства НАТО в ЕС;
- помощь Израилю в случае массированной атаки на него (хоть у Израиля и есть своя ПВО, но помощь США сохраняется как опция);
- защита союзников и баз на Ближнем Востоке.
То, что останется, могут передать нам.
Интересно, тот, кто советовал Трампу атаковать Иран в формате "резни элит", понимал последствия?
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