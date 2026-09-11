Еще меньше ракет для Patriot: как сказывается на Украине атака хуситов в Йемене

У меня вы могли заранее прочесть про возможное наступление хуситов в Йемене против прокси сил Саудовской Аравии. Теперь ситуация более чем очевидная.

Хуситы фактически взяли в ходе наступления под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив. Их силами захвачен порт Моха на берегу Красного моря в самом проливе, а также стратегически важный остров Зукар прямо на маршруте основного торгового трафика.

Баб-эль-Мандеб позволял саудитам через терминал на берегу Красного моря поставлять на мировые рынки до 5 млн бар нефти в сутки. Кроме того, тут проходит ключевой трафик СПГ в ЕС из Австралии и Катара. Нефть в моменте уходит за 100 дол за бар, а газ в ЕС достигает 1000 дол за 1000 м. куб.

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Иран с помощью хуситов расширяет спектр эскалации. Следующая опция в руках Ирана — игра в "ядерную бомбу Шредингера": ее вроде нет и в то же время она может появиться совершенно внезапно.

Кстати, во время последней атаки Ирана по базам США в Иордании американская армия израсходовала более 100 ракет-перехватчиков для систем ПВО. Которые сейчас так нужны Украине. То есть РФ истощает запас ракет к "Пэтриотам" руками Ирана. Атаки Ирана заставляют Запад распределять запас ракет по приоритетам.

Очередность приоритетов:

стратегический запас в США;

защита пространства НАТО в ЕС;

помощь Израилю в случае массированной атаки на него (хоть у Израиля и есть своя ПВО, но помощь США сохраняется как опция);

защита союзников и баз на Ближнем Востоке.

То, что останется, могут передать нам.

Интересно, тот, кто советовал Трампу атаковать Иран в формате "резни элит", понимал последствия?

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