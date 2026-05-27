За Россию в Украине воюют йеменские хуситы и те, кто воевал против них, — СМИ

Россия заманивает йеменских боевиков на войну против Украины крупными денежными выплатами, ежемесячной зарплатой и обещанием гражданства. Собственно, как и остальных своих наемников, которые в итоге погибают в "мясных штурмах".

Как стало известно Middle East Eye, молодым людям, которые когда-то воевали на передовой в Таизе, Марибе или вдоль саудовской границы — будь то в рядах хуситов, правительственных сил Йемена или поддерживаемых ОАЭ ополченцев — Россия предлагает высокие зарплаты и бонусы, которые намного превышают военные выплаты в Йемене. Так что война в Украине для наемников из Йемена – это прибыльный и смертельно опасный способ вырваться из нищеты.

Все йеменские наемники на этом фото скорей всего уже мертвы Фото: Middle East Eye

Журналисты узнали историю Ахмеда Набиля, молодого йеменца, который до прошлого года воевал в составе сил Республиканской гвардии на западном побережье Йемена и получал около 260 долларов.

В 2025 году Набиль и еще с десяток его сослуживцев решили отправится в РФ. Фавзи, солдат, воевавший вместе с ним в Республиканской гвардии, рассказал, что Набиль знал об опасности, но все равно уехал.

"Мы пытались их проконсультировать, сказав, что бои там опасны, но они подтвердили, что у них достаточно опыта, чтобы присоединиться к любой линии фронта в мире", — рассказал Фавзи.

Он сказал, что в России йеменцам обещают баснословные суммы: аванс в размере 15 000 долларов, ежемесячную зарплату в 5 000 долларов и перспективу получения российского гражданства. И признался, что ненадолго и сам задумался, чтобы подписать контракт с армией РФ, но когда понял, что никто из его коллег не вернулся, то "отбросил эту идею, понимая, что за эти финансовые вознаграждения мне придется заплатить кровью".

О том, что иностранных наемников на полях боя в Украине ждет смерть, в Йемене знают, но при этом поток желающих подписать контракт с ВС РФ не иссякает. Так как они уверены, что боевой опыт поможет им выжить.

Но в течение последнего года несколько йеменских боевиков начали публиковать в социальных сетях сообщения, описывающие "реальную ситуацию" на местах: йеменцам, прибывающим на передовую, запрещается покидать Россию до истечения годичного контракта с российскими военными.

Многие описывали условия, намного суровее всего, что им приходилось переживать во время кровавой войны в Йемене, и некоторые активно предостерегали других от приезда сюда.

Между тем, некоторые из аккаунтов, за которыми следит MEE, не публиковали никаких обновлений в течение нескольких месяцев, что позволяет думать, что наемники были ликвидированы.

Несколько человек, появившихся на видео, обратились к правительству Йемена с просьбой о помощи в их возвращении.

Однако до сих пор правительство Йемена не предприняло никаких публичных действий. Также нет официальных данных о количестве йеменцев, воюющих в Украине, поскольку большинство из них перемещаются через неофициальных посредников, а не по официальным каналам.

Еще один йеменец, отец троих детей, сначала воевал на границе с Саудовской Аравией, а в итоге уехал в Россию. Его семья узнала, что он мертв через пять месяцев. Теперь его мать говорит: "Не позволяйте своим мужьям и сыновьям участвовать в сражениях, будь то в Йемене или в Украине, потому что боль от этой потери незабываема. Это не наша война"

Еще один йеменец, 37-летний Махмуд Аль-Сабри воевал на нескольких фронтах в Йемене. В конце 2025 года он сказал своей семье, что едет работать в ресторан в Джибути, небольшую страну на Африканском Роге. Хотя он действительно туда поехал, родственники позже обнаружили, что он продолжил путь в Россию.

"Никто не рад видеть, как их сын воюет в Украине. Это не наша война, я не понимаю, почему мой сын туда поехал", — сказал отец Махмуда, Мустафа. Последний раз они получали от него сообщения еще в апреле. Тогда он заявлял, что в лесу с другими наемниками.

Некоторым наемникам из Йемена везет попасть в украинский плен Фото: Скриншот

Журналист Мохаммед Али заявил, что хотя большинство йеменцев, отправляющихся сегодня в Россию, понимают, что им предстоит воевать, некоторые участники предыдущих волн вербовки были обмануты посредниками: "Посредники говорят жертвам, что те будут работать на гражданской работе, например, в ресторанах или на фермах. Но по прибытии в Россию они оказываются в военных лагерях и у них нет другого выбора, кроме как подписать годичные военные контракты".

Али заявил, что этот обман был особенно распространен среди групп, отправленных в Россию в 2023 и начале 2024 года. Однако в последнее время большинство новобранцев, похоже, полностью осознают, что направляются на передовую.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что иностранцы воюют в Украине, но заявил, что его правительство не нанимало и не вербовало людей для участия в боевых действиях против их воли.

"Волонтеры добираются туда в полном соответствии с российским законодательством", — сказал он.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2026 года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских стран воюют или воевали против Украины в составе российской армии, сообщила директор Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любовь Абравитова.

При этом есть список стран, откуда российским вербовщикам якобы запрещено набирать наемников.