За Росію в Україні воюють єменські хусити і ті, хто воював проти них, — ЗМІ

Росія заманює єменських бойовиків на війну проти України великими грошовими виплатами, щомісячною зарплатою та обіцянкою громадянства. Власне, як і решту своїх найманців, які в підсумку гинуть у "м'ясних штурмах".

Як стало відомо Middle East Eye, молодим людям, які колись воювали на передовій у Таїзі, Марібі або вздовж саудівського кордону — чи то в лавах хуситів, урядових сил Ємену, чи то підтримуваних ОАЕ ополченців, Росія пропонує високі зарплати й бонуси, що набагато перевищують військові виплати в Ємені. Тож війна в Україні для найманців з Ємену — це прибутковий і смертельно небезпечний спосіб вирватися зі злиднів.

Усі єменські найманці на цьому фото скоріше за все вже мертві Фото: Middle East Eye

Журналісти дізналися історію Ахмеда Набіля, молодого єменця, який до минулого року воював у складі сил Республіканської гвардії на західному узбережжі Ємену й отримував близько 260 доларів.

У 2025 році Набіль і ще з десяток його товаришів по службі вирішили вирушити до РФ. Фавзі, солдат, який воював разом із ним у Республіканській гвардії, розповів, що Набіль знав про небезпеку, але все одно поїхав.

"Ми намагалися їх проконсультувати, сказавши, що бої там небезпечні, але вони підтвердили, що в них достатньо досвіду, щоб приєднатися до будь-якої лінії фронту у світі", — розповів Фавзі.

Він сказав, що в Росії єменцям обіцяють нечувані суми: аванс у розмірі 15 000 доларів, щомісячну зарплату в 5 000 доларів і перспективу отримання російського громадянства. І зізнався, що ненадовго і сам задумався, щоб підписати контракт з армією РФ, але коли зрозумів, що ніхто з його колег не повернувся, то "відкинув цю ідею, розуміючи, що за ці фінансові винагороди мені доведеться заплатити кров'ю".

Про те, що на іноземних найманців на полях бою в Україні чекає смерть, у Ємені знають, але водночас потік охочих підписати контракт зі ЗС РФ не вичерпується. Бо вони впевнені, що бойовий досвід допоможе їм вижити.

Але протягом останнього року кілька єменських бойовиків почали публікувати в соціальних мережах повідомлення, що описують "реальну ситуацію" на місцях: єменцям, які прибувають на передову, забороняється залишати Росію до закінчення річного контракту з російськими військовими.

Багато хто описував умови, набагато суворіші за все, що їм доводилося переживати під час кривавої війни в Ємені, і деякі активно застерігали інших від приїзду сюди.

Тим часом деякі з акаунтів, за якими стежить MEE, не публікували жодних оновлень упродовж кількох місяців, що дає змогу думати, що найманців було ліквідовано.

Кілька людей, що з'явилися на відео, звернулися до уряду Ємену з проханням про допомогу в їхньому поверненні.

Однак досі уряд Ємену не вжив жодних публічних дій. Також немає офіційних даних про кількість єменців, які воюють в Україні, оскільки більшість із них переміщуються через неофіційних посередників, а не офіційними каналами.

Ще один єменець, батько трьох дітей, спочатку воював на кордоні з Саудівською Аравією, а зрештою виїхав до Росії. Його сім'я дізналася, що він мертвий через п'ять місяців. Тепер його мати каже: "Не дозволяйте своїм чоловікам і синам брати участь у боях, чи то в Ємені, чи то в Україні, тому що біль від цієї втрати незабутній. Це не наша війна"

Ще один єменець, 37-річний Махмуд Аль-Сабрі воював на кількох фронтах у Ємені. Наприкінці 2025 року він сказав своїй сім'ї, що їде працювати в ресторан у Джибуті, невелику країну на Африканському Розі. Хоча він дійсно туди поїхав, родичі пізніше виявили, що він продовжив шлях до Росії.

"Ніхто не радий бачити, як їхній син воює в Україні. Це не наша війна, я не розумію, чому мій син туди поїхав", — сказав батько Махмуда, Мустафа. Востаннє вони отримували від нього повідомлення ще у квітні. Тоді він заявляв, що в лісі з іншими найманцями.

Деяким найманцям з Ємену щастить потрапити в український полон Фото: Скриншот

Журналіст Мохаммед Алі заявив, що хоча більшість єменців, які вирушають сьогодні в Росію, розуміють, що їм доведеться воювати, деяких учасників попередніх хвиль вербування обдурили посередники: "Посередники кажуть жертвам, що ті працюватимуть на цивільній роботі, наприклад, у ресторанах або на фермах. Але після прибуття в Росію вони опиняються у військових таборах і у них немає іншого вибору, окрім як підписати річні військові контракти".

Алі заявив, що цей обман був особливо поширений серед груп, відправлених до Росії у 2023 і на початку 2024 року. Однак останнім часом більшість новобранців, схоже, повністю усвідомлюють, що прямують на передову.

У березні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що іноземці воюють в Україні, але заявив, що його уряд не наймав і не вербував людей для участі в бойових діях проти їхньої волі.

"Волонтери добираються туди в повній відповідності з російським законодавством", — сказав він.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських країн воюють або воювали проти України у складі російської армії, повідомила директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любов Абравітова.

При цьому є список країн, звідки російським вербувальникам нібито заборонено набирати найманців.