Мінімум 36 країн: у мережі з'явився список країн, звідки РФ нібито заборонено вербувати найманців

Список із 36 країн, громадян яких з початку цього року заборонено вербувати до лав російської армії для війни в Україні, з'явився в групах і чатах тих, хто займається рекрутингом найманців. Блогер з Іраку Мустафа аль-Ясарі пізніше оприлюднив більш розширений перелік із 43 держав.

Одним із найперших про цей список розповів у себе в соцмережах найманець із Гани Келвін Еджир, який відслужив у російській армії і тепер рекламує службу для африканської аудиторії, пише ресурс "Важные истории".

За інформацією видання, у стоп-листі — переважно африканські, арабські країни та інші "дружні" Росії держави: Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела.

Хто і як ухвалював рішення про список, і на якій підставі до нього вносили ті чи інші країни, невідомо. Автори не виключають, що він міг з'явитися внаслідок дипломатичних контактів.

Наприклад, Непал, Індія та Шрі-Ланка ще в середині 2024 року вимагали від російської влади припинити вербування їхніх громадян на війну.

Відео дня

З аналогічною вимогою в листопаді 2025-го виступила Йорданія, і вже незабаром вона з'явилася в стоп-листі.

У січні стало відомо, що в списку опинилася і Кенія, яка тривалий час була джерелом найманців, і, за даними ЗМІ, у ЗС РФ значилося не менше 1000 кенійців. Після публічного звернення влади Кенії до РФ у лютому приплив найманців із цієї країни, схоже, теж уже все.

Упродовж останнього місяця зими 2026 року до стоп-листа могли внести ще кілька держав крім тих 36, про які йшлося. Блогер з Іраку Мустафа аль-Ясарі опублікував розширений список, куди ввійшли також Аргентина, Ірак, Ємен, Камерун, Колумбія, Лівія та Сомалі.

Він стверджує, що отримав цю інформацію нібито від російського офіцера.

У центрі відбору на контракт, який раніше поширив стоп-лист із 36 країн, не підтвердили розширення списку. Там продовжили вербувати найманців, наприклад, із Колумбії, переконалися "Важливі історії".

За даними проєкту "Хочу жити", до осені 2025 року Росія завербувала понад 10 тисяч іноземців у ЗС РФ. На громадян країн, які тепер внесені до стоп-листа, припало 37% від загальної кількості іноземців.

Найбільше найманців було з Куби (понад 1000 осіб), Непалу (близько 800) і Шрі-Ланки (понад 700).

Найбільша ж кількість найманців припадає на держави Євразійського економічного союзу (ЄАЕС): Таджикистан (понад 1500 осіб), Білорусь (понад 1300), і Казахстан (понад 1100).

У 2025 році за межами ЄАЕС російська армія найактивніше набирала громадян Гани, Камеруну та Кенії.

У ЗМІ вже чимало свідчень того, що найманців заманюють на війну в Україні хитрістю. Наприклад, південноафриканці, які стверджують, що їх обманом змусили приєднатися до російської армії і воювати в Україні, риють окопи і гинуть на передовій.

Кубинець Франциско Гарсія спокусився рекламою в соцмережах і зарплатою в $2500, яку обіцяли за роботу на будівництві. Але в підсумку, як стверджує чоловік, його обманом відправили в російську армію. Йому вдалося втекти, і зараз він живе в наметі на вулицях Афін у Греції.

У червні минулого року в полон до українських бійців потрапив громадянин Китаю. 24-річний Ван Ву служив за контрактом у 102 мотострілецькому полку 150 дивізії ЗС РФ і навіть отримав позивний "Шабля". Однак, як він сам розповів, іноземець не планував опинитися під Торецьком після тижневих навчань.

Нагадаємо, як Росія вербує іноземців для війни з Україною.