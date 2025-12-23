Обіцяли, що буде ВІП-охоронцем: як найманці з ПАР опинилися на війні в Україні

У підсумку південноафриканці, які стверджують, що їх обманом змусили приєднатися до російської армії і воювати в Україні, риють окопи і гинуть на передовій.

Журналісти Reuters поспілкувалися з жителем ПАР, чий 20-річний син записався на елітну підготовку в якості охоронця VIP-персон у Росії. А в підсумку опинився в окопах десь у Донецькій області.

Дубандлела розповів, що його син став жертвою передбачуваної вербувальної афери, унаслідок якої його і щонайменше 16 інших південноафриканців відправили в російську армію невстановленою групою найманців, і тепер вони воюють в Україні.

"Я звинувачую себе", — сказав Дубандлела, який не міг оплатити навчання свого сина в університеті у себе вдома в Дурбані на східному узбережжі Південної Африки.

Російське міністерство закордонних справ не відповіло на письмовий запит про коментар щодо ймовірної афери або поточного становища 17 громадян Південної Африки.

Прессекретар президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що цій справі "надають максимально можливу увагу".

"Процес звільнення цих молодих людей залишається дуже делікатним. Їм загрожує серйозна небезпека для життя, і ми все ще ведемо переговори з різною владою як у Росії, так і в Україні, щоб з'ясувати, як ми можемо звільнити їх із ситуації, що склалася. Насправді акцент робиться радше на російській владі, ніж на українській, тому що, судячи з наявної у нас інформації, їх помилково втягнули до складу російських збройних сил", — заявив він.

Дубандлела показав фото, які йому відправив син із невстановленого місця в Донецькій області.

На одному зі знімків зображений його син у військовій формі з автоматом АК-47. На іншому знімку його син ховається в підвалі від безпілотників.

56-річний Дубандлела сказав, що його сина та інших південноафриканців відправили копати окопи "на морозі". Також у них немає води та їжі тижнями.

Як африканці потрапляють на війну в Україні

Афера, в яку, за словами Дубандлели, потрапив його син, розкрилася 6 листопада, коли Південна Африка повідомила про отримання дзвінків із проханнями про допомогу від 17 чоловіків віком від 20 до 39 років, які заявили, що опинилися в російській армії.

Розслідування цієї афери, проведене елітним поліцейським підрозділом, відомим як "Яструби", зосередилося на передбачуваній причетності однієї з доньок колишнього президента Джейкоба Зуми, Дудузіле Зуми-Самбудли.

Дудузіла Зума звинувачується в тому, що вербувала найманців для РФ

Пізніше Зума-Самбудла подала у відставку з посади депутата від опозиційної партії "Умхонто веСізве", очолюваної її батьком. Вона заперечує, що знала про шахрайство.

У поліцейській заяві від 24 листопада вона заявила, що стала "жертвою обману". Чотири дні потому її партія на пресконференції заявила, що її відставка не є визнанням провини і не має жодного стосунку до афери.

За кілька днів після прибуття в Росію 11 липня, 17 новобранцям у Ростові-на-Дону представили контракти російською мовою. Вони не хотіли їх підписувати без перекладача, але Дудузіла переконала їх це зробити, заявивши, що це контракт на навчання на охоронця ВІП-персон.

А вже в серпні всі найманці з ПАР, які підписали контракт, вирушили на війну.

Листування у WhatsApp між одним із новобранців і Зумою-Самбудлою (з її підтвердженого облікового запису, що містить номер телефону та фото), містить повідомлення, в якому новобранець каже: "Прямо зараз ми збираємо речі та готуємося до відправлення на війну".

"Це не передова. Вони просто вас лякають", — заявляє співрозмовник, пояснюючи, що новобранці будуть "тільки патрулювати".

"Тепер вони забирають наші банківські картки та телефони", — пише новобранець, якому кажуть: "Усе гаразд, не переживай".

Новобранець, який поділився листуванням із Reuters, — 40-річний південноафриканський охоронець із дітьми 17, 11 і 3 років, який відмовився назвати своє ім'я з міркувань безпеки. Він сказав, що листування із Зумою-Самбудлою відбулося пізно вранці 28 серпня. Чоловік розповів, що в нього та інших новобранців часто відбирали телефони, і вони часто харчувалися тільки хлібом і рибними консервами.

За його словами, вони заряджали артилерійські снаряди в пускові установки, мали базове військове спорядження і побоювалися за своє життя. Чоловік заявив, що перебував на Донбасі.

На війні в Україні опинилися не тільки громадяни ПАР. 12 листопада Кенія заявила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії, і що вербувальні агентства, як і раніше, активно працюють над тим, щоб заманити в конфлікт ще більше кенійців. Влада Ботсвани заявила, що двоє чоловіків були обманом втягнуті у війну під неправдивими обіцянками роботи.

Росія активно вербує іноземних громадян для війни в Україні

Міністр закордонних справ України заявив минулого місяця, що понад 1400 громадян із трьох десятків африканських країн воюють у лавах ЗС РФ в Україні.

Серед тих, хто вирушив на фронт у серпні, був 22-річний кенієць Девід Кулоба. Його мати, Сьюзан, поділилася з агентством Reuters копією його контракту російською мовою.

У контракті йдеться про те, що Девід погодився "добровільно... вступити на військову службу на строк, зазначений у цьому контракті... дотримуватися військової присяги, самовіддано служити російському народові та мужньо захищати Російську Федерацію".

Коли він зрозумів, що його відправлять в Україну, він запевнив матір, що буде в безпеці. 30 вересня вона отримала повідомлення, що він загинув.

