"Житимуть вічно": Кім Чен Ин закликає солдатів підривати себе на війні проти України

У КНДР почали пропагувати війну в Україні, як почесну можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя". Тепер північнокорейським солдатам розповідають, що їхні колеги, які наклали на себе руки, підірвавши гранату, вчинили правильно.

"Зараз, якщо подивитися, що говорять в армії Північної Кореї, то все зав'язано на героїчних розповідях про те, як вони підірвали себе під час російсько-української війни і були готові померти", — розповіло джерело Daily NK.

Армія Північної Кореї використовує історії про солдатів, які підірвали себе під час російсько-української війни, як матеріал для ідеологічної обробки, кажучи солдатам: "Якщо ви віддасте своє життя, ви житимете вічно".

Ин розповідає солдатам, що померти в бою почесно

За словами джерела Daily NK у північнокорейських збройних силах, північнокорейська армія почала прославляти "героїчні заслуги" північнокорейських солдатів, які вирішили підірвати себе, воюючи на боці Росії проти України. І тепер це повторюють постійно під час політичних занять, які проводяться щонайменше двічі на тиждень.

В основі цих уроків лежить відданість солдатів, які віддали свої життя, виконуючи накази Кім Чен Ина. Вони також пропагують ідею про те, що солдати "домоглися видатних результатів, неперевершених навіть для радянських солдатів".

Зокрема, північнокорейська армія відкрито підкреслює жертви своїх солдатів гаслом: "Віддавши життя — живеш вічно". З'явилося навіть нове гасло: "Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе".

"Заходи з ідеологічної обробки мало чим відрізняються за методами від минулих, але в них чітко підкреслюється такий вислів, як: "Ти житимеш вічно, якщо зустрінеш смерть лицем до лиця", — повідомило джерело.

Це демонструє, як влада робить акцент на жертовності, не гарантуючи право на виживання в бою.

Північнокрейські солдати в Росії Фото: Скриншот

Раніше джерело розповідало, що в КНДР роблять усе, щоб приховати від громадськості поранених у боях за Росію солдатів. Їх ховають по санаторіях і військових госпіталях, приховуючи при цьому істинний характер їхніх травм .

Хоча офіційно солдати розглядаються як "поранені в бою", деякі з них були адміністративно оформлені як "постраждалі від нещасного випадку під час навчань". Ці зусилля, вочевидь, спрямовані на приховування факту участі північнокорейських військ у війні Росії проти України, а також на применшення кількості поранених солдатів.

Але при цьому Кім Чен Ин активно використовує отриманий ними досвід, поранені відвідують заняття з ідеологічної підготовки і передають військовий досвід.

"Уряд приховує їх від сторонніх очей. А однополчани поважають поранених, але вважають за краще не відвідувати їх, вважаючи "небезпечними свідками", — повідомило джерело.

Північнокорейські військові розглядають можливість призначення поранених солдатів із визначною репутацією на посади військових інструкторів у Військовому університеті імені Кім Ір Сена або різних військових, політичних і військово-навчальних закладах, а також у вишах із безпеки або на посади помічників командирів на рівні батальйону.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ зняли пропагандистський сюжет про саперів із КНДР, які перебувають у Курській області та готові "жертвувати собою".

Також повідомлялося, що трудові мігранти з КНДР у Росії працюють у жахливих умовах без вихідних і відпусток.