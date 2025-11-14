Кім Чен Ин відправив до РФ нову партію солдатів, яка може "жертвувати собою" (фото)

Російське Міноборони випустило пропагандистський матеріал про солдатів із Північної Кореї, яких було визначено в сапери і які розміновують Курську область. При цьому про жертви не повідомляється, але особливо підкреслюється, що вони "безстрашні".

Скільки солдатів із Північної Кореї відправили в Курську область — невідомо, але в сюжеті Міноборони РФ, який було змонтовано з відрізків, знятих у різний час і навіть за різних сезонів, з'являються кілька десятків солдатів Кім Чен Ина.

Північнокорейські солдати в Курській області Фото: Скриншот

Офіційно заявляється, що солдати з КНДР прибули в Курську область, щоб пройти навчання в навчальних центрах інженерних військ Росії і допомогти з розмінуванням. Практично, це корисний досвід для солдатів із закритої країни, яка перебуває під санкціями, оскільки дізнатися про сучасне озброєння північнокорейським солдатам більше ніде.

Міноборони РФ, виклавши ролик, вкотре офіційно заявляє про співпрацю з Північною Кореєю і диктатором Кім Чен Ином, а також про те, що навчає іноземних солдатів.

Відео дня

"Цей підрозділ саперів Корейської народної армії створено і направлено в Курську область за наказом головнокомандувача Кім Чен Ина. Усе зроблено в межах виконання двосторонніх домовленостей про всеосяжне стратегічне партнерство, яких у червні 2024 року під час зустрічі в Пхеньяні досягли Президент Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин", — ідеться в матеріалі.

При цьому в матеріалі ясно сказано, що північнокорейських солдатів відправили в Росію без жодних гарантій на повернення додому.

"Ми знаємо, що абсолютно всі до єдиного військовослужбовці КНА вірні своєму верховному головнокомандувачу і сповнені рішучістю виконати його наказ, навіть незважаючи на ризик", — повідомляється в сюжеті.

При цьому стверджується, що сапери з КНДР уже вміють розміновувати буквально будь-які вибухові пристрої, тому що в Міноборони РФ стверджують, що в Курській області вони знайшли "артилерійські та мінометні снаряди виробництва США, Великої Британії, Болгарії, протитанкові та протипіхотні міни, ручні гранати та постріли до АГС, які перебувають на озброєнні у десятка країн блоку НАТО".

"Усе це — з країн НАТО. Ось американська міна Claymore, а ось осколково-фугасна фінська міна Hailstorm. Також тут представлена міна іспанська, яка порушує Женевську конвенцію", — заявляється в сюжеті.

Зазначається, що північнокорейці перебувають у Великосолдатському районі Курської області, де 37 населених пунктів досі розселені. І голова цього району В'ячеслав Зайцев підтверджує, що вони займаються не тільки розмінуванням, а й "ідуть у бій замінованими дорогами, б'ються з дронамі, б'ються за врожай на полях" і присутні уздовж усього кордону в Курській області.

Про жертви серед північнокорейців не повідомляють, хоча особливо підкреслюють, що вони "безстрашні" і діють "із ризиком для життя", а не боятися їм допомагає "віра у свого лідера — верховного головнокомандувача Кім Чен Ина".

Солдати КНДР у РФ Фото: Скриншот

"Отримавши наказ, вони дотримуються його до кінця. Залишаючи батьківщину, кожен із них узяв із собою мішечок із землею, який зберігає особливо дбайливо. Часом жертвуючи собою", — резюмується в статті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що близько 12 тисяч громадян Північної Кореї можуть відправити на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де збирають "Шахеди".

Також повідомлялося, що трудові мігранти з КНДР у Росії працюють у жахливих умовах без вихідних і відпусток.