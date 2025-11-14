Північна Корея допоможе Росії з працівниками для складання "Шахедів"

Близько 12 тисяч громадян Північної Кореї планує залучити російська влада для роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

Саме там роблять ударні далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими РФ практично цілодобово бомбить Україну, руйнуючи енергетику, підприємства, житловий фонд. Поповнення робочої сили планується вже до кінця 2025 року, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідників, наприкінці жовтня представники міністерства закордонних справ РФ зустрілися з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається пошуком і підбором працівників у Північній Кореї.

Найманим працівникам із КНДР росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 на годину, а робоча зміна буде не менше 12 годин.

В "Алабузі" тисячі людей роблять "Шахеди", якими ЗС РФ бомблять Україну Фото: Скриншот

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами щодо продовження агресивної війни проти України", — вважають у ГУР.

Північна Корея продовжує всіляко підтримувати РФ, причому не тільки живою силою, а й зброєю. Вона постачає 200-260 тисяч снарядів 152 мм і 122 мм на місяць для російської армії. Також диктатор Кім Чен Ин передав російському колезі Путіну балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, якими ЗС РФ обстрілює міста України.

Крім того, розвідка зафіксувала у вересні, як у Курську область прибула тисяча військових із КНДР відповідно до заяв Пхеньяна про направлення в цей регіон додаткових сил у складі 1 тисячі саперів і 5 тисяч військових будівельників.

У війні проти України КНДР втратила вже кілька тисяч солдатів.

Також у Росії активно залучають північнокорейських трудових мігрантів для компенсації втрат працездатного населення внаслідок мобілізаційних заходів. Наразі в РФ працює щонайменше 17,8 тисячі робітників із Північної Кореї.

Нагадаємо, з КНДР до РФ привезуть ще 26 тисяч працівників, частина з яких працюватиме на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що трудові мігранти з КНДР у Росії працюють у жахливих умовах без вихідних і відпусток.