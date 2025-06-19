КНДР хоче відправити в РФ 25 000 північнокорейців для виробництва "Шахедів", — ЗМІ

Північна Корея розглядає можливість відправки в Російську Федерацію людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

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Метою можливого нового співробітництва між РФ і КНДР є стимулювання виробництва російських БПЛА для війни в Україні в обмін на навчання північнокорейців управлінню дронами, повідомляє NHK Japan з посиланням на свої джерела на Заході та в Росії.

Повідомляється, що завод розташований в особливій економічній зоні "Алабуга", розташованій у російській республіці Татарстан. Туди можуть вирушити загалом 25 000 робітників із Північної Кореї.

Зазначимо, що в "Алабузі" є військовий завод, побудований 2023 року, на якому, зокрема, виробляють ударні дрони "Шахед". Супутникові знімки від квітня 2025 року показують, що об'єкт збільшився вдвічі, і поблизу від початкового місця з'явилося щонайменше п'ять нових будівель.

Завод із виробництва "Шахедів" в "Алабузі" зріс удвічі з 2023 року Фото: Maxar/IISS

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У виданні також підкреслили, що в червні минулого року Росія і КНДР підписали договір про стратегічне партнерство, згідно з яким сторони зобов'язані надавати одна одній військову допомогу в разі виникнення непередбачених обставин.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що між Москвою і Пхеньяном є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва "Шахедів".

Зі свого боку колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що в Росії мають намір наростити виробництво безпілотників "Шахед" із 250 до 1000 одиниць на добу.