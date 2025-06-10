Точність балістики KN-23 зросла "в рази": Буданов розкрив нові деталі співпраці КНДР з РФ

За даними ГУР, Москва продовжує підживлювати Пхеньян технологіями, і це — прикра новина для Києва. Окрім того, країни домовились про виробництво "Шахедів" у Північній Кореї.

Related video

Про це відомо з інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенанта Кирила Буданова, опублікованому в The War Zone.

"[Є] домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БпЛА типу "Гарпія" і "Герань". Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною та Південною Кореєю", — заявив він.

Зі слів генерала, поки країни просто домовились про початок організації виробництва дронів сімейства "Шахед" на території КНДР. Спочатку ці БпЛА передав Іран, а тепер Росія вже випускає приблизно 2000 таких одиниць на місяць і хоче збільшити кількість до 5000. Окрім того, РФ постійно покращує їхні характеристики — дальність, корисне навантаження, зв'язок і схеми атак.

У виданні зауважили, що "Шахеди" не лише дадуть можливість масовано атакувати Південну Корею, але й можуть бути експортовані назад в Росію для ударів по Україні. Буданов розповів, що також РФ передає КНДР технології.

"Одним з прикладів є технологія виробництва безпілотних літальних апаратів. Інше технологічне рішення — це, як я вже казав, балістичні ракети KN-23. Спочатку, з початком передачі Росії, вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців", — підкреслив він.

В українській прокуратурі повідомляли, що перша партія KN-23 була вкрай неякісною, ракети навіть вибухали у повітрі. Що саме змінили північнокорейські виробники, очільник ГУР не уточнив.

"Також відбувається модернізація авіаційних засобів ураження — ракет "повітря-повітря" великої дальності. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерних боєзарядів", — зауважив він.

Буданов пояснив, що у Північної Кореї були "величезні проблеми" з носіями цих ракет і зі стрільбою з їхнього морського компонента. Тепер країна отримує допомогу від Росії.

"І чудовою демонстрацією цього для всіх є, як я вже згадував, ця знаменита балістична ракета KN-23. Ракети KN-23, які були поставлені на самому початку, зараз це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками. Точність збільшена в рази", — наголосив розвідник.

З його слів, спектр зброї, яку Росія отримує від КНДР, досить широкий: від 122-мм гаубиць D-74 і 107-мм піхотних РСЗВ до 240-мм РСЗВ і 170-мм самохідних артустановок "Коксан".

"На жаль, ця гармата показує себе в бою досить добре. Вона стріляє з досить великої відстані, і вона досить хороша з погляду точності", — визнав Буданов.

За даними ГУР, росіяни отримали 120 одиниць. За прогнозом генерала, постачання триватимуть, адже "Коксани" добре себе зарекомендували на передовій.

"Для нас це прикро, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані", — додав він.

Нагадаємо, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що росіяни вимагають від Кремля ударів балістичною ракетою "Орешник" по Києву та Львову.

У CNN 9 червня інформували, що Північна Корея перемістила новий бойовий корабель, пошкоджений під час невдалої спроби спуску на воду, до порту поблизу кордону РФ. Аналітики припускають, що росіяни допоможуть з його ремонтом.