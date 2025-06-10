"Орешником" по Львову і Києву": росіяни вимагають ударів по Україні і припинення переговорів, — Мединський

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що "прості росіяни" вимагають у влади ударів балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львову і Києву у відповідь на нібито "диверсії", скоєні Україною. Також кремлівський посадовець розповів, що для України ситуація нібито "набагато гірша" зараз, ніж у 2022 році, оскільки до РФ "приєдналися 4 регіони": звідти росіяни, за його словами, "ніяк не можуть піти".

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Про це Мединський говорив в етері на пропагандистському російському каналі RT 9 червня.

Володимир Мединський розповів, що нібито у вибуху на залізниці у Брянській області винна Україна: він зазначив, що було скоєно "диверсію", при якій "кнопка натискалася вручну".

"Там (при теракті у Брянській області) кнопка натискалася вручну", — розповів Мединський.

За його словами, такі події викликають гнів у громадян Росії: після цього вони вимагають у влади ударів по Україні "Орешником".

"І звісно, ​​після цього громадяни вимагають: потрібно "Орешником" по Києву, Львову, вистачить переговорів. І нам дуже важко щодо цього", — заявив кремлівський посадовець.

Окрім того, Мединський в етері телеканалу розповів про те, що київська влада нібито повинна постійно мати ворога та вести війну, аби втриматися на своєму місці.

"Щоб залишатися при владі вічно, керівництву України потрібні постійний ворог та війна", — заявив російський посадовець.

При цьому Мединський також додав, що українській владі нібито "нічого не загрожує" під час війни. Він звинуватив владу у Києві у тому, що вона нібито "має британські паспорти" та перебуває за кордоном.

Також Мединський зазначив під час етеру, що для України зараз ситуація нібито "набагато гірша", аніж у 2022 році. Все нібито через те, що до Росії "приєдналися ще 4 регіони".

"Це офіційно частина Росії. І Росія не може звідти піти. Тому що це означатиме зрадити людей усіх. Це неможливо", — заявив Мединський.

Нагадаємо, 29 травня видання Financial Times повідомило, що Мединський на переговорах у Стамбулі погрожував Україні тим, що Росія забере Харківську та Сумську області.

16 травня у Clash Report оприлюднили вимоги Кремля на переговорах у Стамбулі: у них РФ хотіла відмови від репарацій та права на окуповані території.