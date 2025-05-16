Жодних репарацій, права російськомовних та території: оприлюднено перелік вимог РФ на переговорах, — Clash Report

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський озвучив вимоги Кремля до України, серед яких цілковита відмова від репарацій від обох сторін, припинення "націоналістичної пропаганди" і виведення українських військ з п'яти регіонів.

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Перелік вимог Кремля на переговорах у Стамбулі оприлюднило видання Clash Report увечері 16 травня.

Скріншот | перелік вимоги РФ на переговорах у Стамбулі Clash Report

За даними медіа, вимоги РФ наступні:

Нейтральний статус України — жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській території.

Жодних репарацій — взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Права російськомовних громадян — Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край "націоналістичній пропаганді".

Визнання окупованих Росією територій — Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських регіонів (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та автономну республіку Крим), і РФ прагне міжнародного визнання цих територій російськими.

Умова негайного припинення вогню — українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує Росія.

Як зазначає видання, саме такі вимоги озвучив Володимир Мединський під час зустрічі, яка відбулася з Україною у Стамбулі 16 травня. Однак наразі ця інформація потребує підтвердження — офіційно ані Україна, ані Росія не оголошували повний перелік вимог на переговорах про припинення вогню.

Варто зауважити, що у Міністерстві закордонних справ України заявили після переговорів у Стамбулі, що Кремль висунув "нереалістичні вимоги" від України. Про це розповів речник відомства Георгій Тихий на пресконференції, яку транслювало "Суспільне".

"Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприпустимими для української делегації", — підкреслив посадовець.

Однак, як уточнив Тихий, Україна була готовою до того, що Кремль поставить нереалістичні вимоги у Стамбулі.

Нагадаємо, росЗМІ після переговорів у Стамбулі 16 травня спіймали Мединського на фейкових цитатах відомих історичних осіб.

Також Фокус з'ясовував результати переговорів України та Росії у Стамбулі.