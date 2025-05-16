Перемовини України та РФ у Стамбулі: які результати і чого очікувати у найближчий час

У п’ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі перемовини між Україною та Росією за підсумками яких сторони домовилися напрацювати умови для припинення вогню. Чи означає це, що процес мирного врегулювання вийшов на якісно новий рівень, з’ясовував Фокус.

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Перед зустріччю з російською делегацією у Стамбулі представники України провели перемовини з союзниками 4-х країн: США, ФРН, Великобританії та Франції.

Невдовзі після цього і вже безпосередньо перед прямими перемовинами між Києвом та Москвою в резиденції президента Туреччини відбулася тристороння зустріч України, США та Туреччини.

До речі, саме в той самий час Дональд Трамп, здійснюючи візит до ОАЕ, прокоментував хід мирного процесу: «Я вам так скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще більш безпечним».

Як пройшли прямі перемовини між Україною та РФ

На перших з 2022 року прямих перемовинах офіційних Києва та Москви українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - помічник Путіна Володимир Мединський.

Хто вів переговори в Стамбулі: склад делегацій України та Росії

Зустріч проходила у закритому режимі і тривала майже 2 години. Спочатку з’явилася інформація, що сторони начебто взяли паузу, але зрештою переговори так і не відновилися.

Ще під час перемовин телеканал Sky News, посилаючись на джерело в українських дипломатичних колах, повідомив, що Росія висунула вимоги, «які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного». Серед таких вимог РФ, як передумов для режиму тиші - виведення ЗСУ не лише з окупованих територій, а й з тих регіонів, які Росія не захопила воєнним шляхом.

Які позиції після перемовин озвучили Київ та Москва

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу».

«Метою наших перегорів було обговорення припинення вогню, обміну полоненими, і також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін «тисяча на тисячу», ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», - підсумував профільний міністр.

Керівник російської делегації Мединський підтвердив домовленість щодо великого обміну полоненими між Росією та Україною: «У найближчі дні відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб».

Також Мединський розповів, що Україна та РФ домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення припинення вогню і тоді продовжити перемовини. Він також додав, що Україна запросила прямі переговори між президентами Зеленським і Путіним. «Загалом ми задоволені результатом і готові продовжувати контакт», - резюмував очільник російської делегації.

Якої мети намагалися досягти у Стамбулі росіяни

Достатньо нервовими для української сторони вважає перемовини у Стамбулі 16 травня політолог Олег Лісний. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт наголосив: «Дуже і дуже багато напруги було довкола перемовин, які виявилися нервовими, але водночас результативними в тому сенсі, що нам важливо було, по-перше, не втратити підтримку Сполучених Штатів, а по-друге, показати Росію, як країну, яка хоче всього, чого завгодно, але тільки не припинення вогню і війни, загалом. Я думаю, що одне і інше нам однаково вдалося, але чи побачив врешті Трамп справжнє обличчя Росії – питання риторичне».

На переконання Олега Лісного, на Росію потрібно продовжувати здійснювати тиск, оскільки зустріч у Стамбулі не продемонструвала «якихось карколомних результатів», які свідчили б про те, що Москва змінила лінію своєї поведінки. «Росіяни у Стамбулі намагалися грати хитро, але не думаю, що їм вдалося всіх обхитрити, бо їхньою метою було добитися того, щоб Україна психанула, гримнула дверима і пішла з перемовин. Цього не сталося, а значить одну зі своїх задач Путіну руками Мединського і компанії реалізувати не вдалося», - зауважує експерт.

Назвавши нинішню зустріч у Стамбулі не тупиком, але й не проривом, політолог констатував: «З огляду на те, що по факту сторони домовилися домовлятися, процес буде затягуватися, бо для Росії важливим є не результат, а процес. Тобто, Росії поставити процес на рейки затягування вдалося і це є пасом Білому дому, тому що особисто я розглядав весь стамбульський кейс, як театр для одного актора і режисера - Трампа. У росіян була задача, щоб не приїзд Путіна не став для Трампа червоною ганчіркою і їм це вдалося, тому що вони, вдало з імітувавши конструктив, відтермінували ті санкції, які могла ввести Америка».

Підкресливши, що за підсумками стамбульських перемовин сторони розійшлися з рахунком 1:1, Олег Лісний підсумував: «Особисто я дуже переживав, щоб до Стамбулу не прилетів Трамп. Для мене це – найстрашніше, що могло б бути, тому що Трамп там, ухвалюючи спонтанні емоційні рішення міг би неабияк начудити. І взагалі в такому разі могло йтися про Україну без України. І, до речі, коли зараз Україна робить запит на розмову з Путіним, це перебиває кейс бажання Трампа говорити з Путіним без нас. Це теж важливий тактичний нюанс».

Чому запит на розмову з Путіним є важливим для України

З неприхованим скептицизмом оцінює стамбульські перемовини між Україною та РФ експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. «Якщо на старті перемовин чітко йшлося про припинення вогню на 30 днів, то зараз вже мова йде про те, що сторони пропишуть умови при яких цього можна досягти. Тобто, процес затягується і, крім того, статусом своєї делегації Росія наочно продемонструвала неповагу до США, президент якої чітко казав, що приїде в Стамбул у разі прибуття Путіна. Плюс – це неповага до Туреччини і взагалі – це чіткий сигнал, який свідчить про небажання Росії йти на перемир’я. Особисто я, як до переговорів, так і після їх завершення залишаюся переконаним в тому, що ніякий мир Росії не потрібний. Коли Путін озвучував свою заяву о другій ночі , він грав на ключового глядача - Дональда Трампа і Україна після відповідного заклику Трампа таки пішла на Стамбул, хоча розуміла, що результатів це не принесе», - зауважив експерт у розмові з Фокусом.

Україна погодилася на перемовини у Стамбулі після закликів Трампа Фото: The Guardian

Надалі, прогнозує Іван Ус, все розвиватиметься так, наче Стамбулу й не було. «Я розумію, що США потрібно було зробити яскраво-мирну картинку, але швидкий мир, якого прагне Трамп не означає мир справедливий. Тому, за великим рахунком, після турецького треку нічого не змінилося, адже несправедливе завершення війни Україну не влаштовує. Європі все й так було зрозуміло, а США тепер, гадаю, повільно відходитимуть від риторики, яка була співзвучною з тональністю Кремля. Взагалі не виключено, що Штати таки вийдуть з процесу врегулювання, активно продаючи озброєння для Європи, яка натомість постачатиме його Україні», - зауважує аналітик.

Той факт, що українська делегація на стамбульських перемовинах зробила запит на зустріч Зеленського з Путіним експерт оцінює, як намагання Києва уникнути затягування перемовного процесу: «Україну не цікавлять проміжні ланки, представники Путіна тощо – нас цікавить Путін, адже він і тільки він може реально зрушити перемовний процес з мертвої точки. Ну, а ми поїхали в Стамбул лише через відповідне прохання США».

Загалом, Іван Ус вважає, що після стамбульських перемовин Україна на усіх рівнях має підсвічувати кейс про те, що відсутність Путіна у Туреччині дорівнює відсутності реального бажання Росії щодо припинення війни. До речі, оглядач видання The Economist Олівер Керролл з посиланням на інформацію з «достовірних джерел» у соцмережі Х повідомив, що голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до «нескінченної війни проти України», і відкрито погрожував захопити Сумську і Харківську області.