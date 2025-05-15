Росія "готова до роботи": Мединський розповів про наступні переговори з Україною

Російська делегація чекатиме на зустріч з Україною у Стамбулі вже від 10 ранку 16 травня, заявив помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Кремлівський чиновник зазначив, що Росія "готова до роботи", коментуючи переговори з Україною.

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Повну заяву кремлівських політиків щодо подальших переговорів з Україною оприлюднили у російському Telegram-каналі "Известия" ввечері 15 травня.

Володимир Мединський анонсував наступні переговори Росії та України у Стамбулі. За його словами, вони мають відбутися вже вранці 16 травня, і стартувати мають об 10:00 годині. Мединський зазначив, що Україна "має прибути на зустріч".

Також Мединський наголосив у розмові з пресою на тому, що делегація Росії нібито прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов.

"Росія готова до роботи", — заявив очільник російської делегації.

Окрім того, кремлівський чиновник згадав про зустріч Росії з турецькою стороною, а саме Міністерством закордонних справ Туреччини. Він повідомив, що делегація РФ провела плідну зустріч із главою МЗС Туреччини, під час якої "пояснила позицію Москви" у переговорах з українською стороною.

Варто зазначити, що після того, як Росія відправила на переговори до Стамбула делегацію у складі помічників та заступників міністрів, Україна вирішила відправити на наступні переговори посадовців "відповідного рівня", як інформувало агентство Reuters 15 травня.

Натомість пресслужба Білого дому 15 травня передала слова президента США Дональда Трампа про те, що прогресу в переговорах Росії і України не буде доти, доки він особисто не зустрінеться з очільником Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 15 травня президент Володимир Зеленський озвучив умови та склад делегації України для переговорів у Стамбулі з Росією.

Також Фокус дізнавався, чи зможуть домовитися між собою делегації двох сторін на переговорах у Стамбулі без участі лідерів їхніх країн.