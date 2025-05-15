Україну на переговорах в Стамбулі представлятиме делегація "відповідного рівня", — Reuters

Після того, як Росія відправила на переговори до Стамбула делегацію у складі помічників та заступників міністрів, Україна розглядає можливість відправити свого представника "відповідного рівня".

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Про це пише Reuters.

За словами президента України Володимира Зеленського, для України важливо розуміти рівень російської делегації, їхні повноваження та здатність приймати рішення. У зв'язку з цим, українська сторона зважує, хто саме представлятиме країну на ймовірних переговорах у Стамбулі.

"Нам потрібно зрозуміти, якого рівня російська делегація, які у неї повноваження і чи можуть вони приймати будь-які рішення", — сказав він.

Наразі остаточне рішення щодо складу української делегації не прийнято. Очікується, що воно буде ухвалене після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зустріч в Стамбулі: що передувало

Нагадаємо, ввечері 14 травня Кремль опублікував імена тих, хто візьме участь у переговорах про мир у Стамбулі з російського боку. Президента Російської Федерації Володимира Путіна у списку не виявилось.

В четвер, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. В аеропорту відразу він дав коментар щодо своїх очікувань від переговорів у Стамбулі. Український очільник заявив, що Володимир Путін прислав "бутафорську" делегацію.

Російська сторона образилася, що президент України Володимир Зеленський назвав її делегацію в Стамбулі бутафорною. За словами спікера Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, Зеленський "прийшов до влади на інформаційних технологіях і величезних капіталовкладеннях". Тому він узагалі не має права так говорити про "професіоналів своєї справи". зачепило слово "бутафорний".