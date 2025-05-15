"Бутафорна" делегація у Стамбулі: у РФ образилися на слова Зеленського (відео)

Російська сторона образилася, що президент України Володимир Зеленський назвав її делегацію в Стамбулі бутафорною. Переговори Росії та України тим часом затримуються.

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Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вибухнула образами українського президента, її виступ показали російські ЗМІ.

Зеленський після прильоту в аеропорт Есенбога в Анкарі представив склад української делегації на мирних переговорах у Стамбулі. До неї входять чиновники МЗС, Офісу президента, військові та представники "всіх" розвідок.

"Рівень росіян мені поки що невідомий, але з того, що ми бачимо — більше схоже на бутафорський рівень... Ми маємо розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат. Чи здатні вони хоч щось самі вирішувати. Усім відомо, хто в Росії ухвалює рішення", — говорив Зеленський.

Захарову сильно зачепило слово "бутафорний".

"Хто використовує слово бутафорний? Клоун? Невдаха? Людина з невідомою освітою щодо людей, які мають не просто освіту, а вчені ступені. Заслуги перед вітчизною. Хто своєю працею довів рівень професіоналізму", — вважає спікер МЗС РФ.

За її словами, Зеленський "прийшов до влади на інформаційних технологіях і величезних капіталовкладеннях". Тому він узагалі не має права так говорити про "професіоналів своєї справи".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров також звернув увагу на висловлювання Зеленського і назвав його "жалюгідною людиною".

"Бігає, вимагає зустрітися особисто. Йому старші товариші потім пояснили, що не потрібно так нерозумно поводитися, а потрібно вести переговори", — заявив глава МЗС РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обіцяв прибути до Стамбула 16 травня, якщо воюючим сторонам вдасться просунутися в переговорах.

Російська армія перед мирними переговорами в Стамбулі запустила по Україні понад 100 безпілотників. Вибухи були в кількох областях.