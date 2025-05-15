"Бутафорная" делегация в Стамбуле: в РФ обиделись на слова Зеленского (видео)

Российская сторона обиделась, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ее делегацию в Стамбуле бутафорной. Переговоры России и Украины тем временем задерживаются.

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Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова разразилась оскорблениями украинского президента, ее выступление показали российские СМИ.

Зеленский по прилету в аэропорт Эсенбога в Анкаре представил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле. В нее входят чиновники МИД, Офиса президента, военные и представители "всех" разведок.

"Уровень русских мне пока неизвестен, но из того, что мы видим – больше похоже на бутафорский уровень… Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат. Способны ли они хоть что-то сами решать. Всем известно, кто в России принимает решения", — говорил Зеленский.

Захарову сильно задело слово "бутафорный".

"Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто образование, а ученые степени. Заслуги перед отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма", — считает спикер МИД РФ.

По ее словам, Зеленский "пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях". Поэтому он вообще не имеет право так говорить о "профессионалах своего дела".

Глава МИД РФ Сергей Лавров также обратил внимание на высказывания Зеленского и назвал его "жалким человеком".

"Бегает, требует встретиться лично. Ему старшие товарищи потом объяснили, что не нужно так глупо себя вести, а нужно вести переговоры", — заявил глава МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещал прибыть в Стамбул 16 мая, если воюющим сторонам удастся продвинуться в переговорах.

Российская армия перед мирными переговорами в Стамбуле запустила по Украине более 100 беспилотников. Взрывы были в нескольких областях.