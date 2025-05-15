Переговоры в Стамбуле 15 мая: Зеленский заявил, что Путин прислал "бутафорскую" делегацию

Самолет президента Украины приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. После у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры украинских дипломатов и российской делегации скорей всего начнутся после обеда в Стамбуле.

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Владимир Зеленский прибыл в Анкару и поговорил с журналистами

Уже известно, что президент Эрдоган на встрече с Зеленским будет настаивать на необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров, сообщают в его офисе.

В аэропорту Владимир Зеленский дал комментарий насчет своих ожиданий от переговоров в Стамбуле.

Он отметил, что в состав украинской делегации входят представители Министерства иностранных дел, Офиса президента Украины, военные, а также представители "всех" разведок. И подтвердил, что сначала встретится с президентом Эрдоганом и "в контакте" с американской делегацией.

"Уровень русских мне пока неизвестен, но из того, что мы видим – больше похоже на бутафорский уровень. Подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом… Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат. Способны ли они хоть что-то сами решать. Нам всем известно, кто в России принимает решения", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский прилетел в Турцию

Президент Украины также отметил, что сразу пообщается с журналистами после того, как закончится встреча с Эрдоганом.

Кто входит в состав российской делегации

Поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал имена тех, кто примет участие в переговорах о мире в Стамбуле с российской стороны.

После нескольких дней спекуляций на тему "будет ли он, не будет ли" Владимира Путина в списке не оказалось.

Зеленский назвал российскую делегацию "бутафорской"

В состав делегации входят "помощник, дипломат и шпион", шутят в СМИ:

Владимир Мединский, помощник Кремля. Родившийся в советской Украине, Мединский помогал вести мирные переговоры 2022 года, которые в конечном итоге провалились. Мединский разработал новый учебник истории для школ, отражающий взгляд Путина на историю.

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел. Он курирует отношения с Содружеством Независимых Государств — объединением бывших советских республик. Он получил образование в Институте стран Азии и Африки при МГУ, свободно говорит на японском и английском языках.

Игорь Костюков, директор российской военной разведки, известной как ГРУ. Костюков был первым офицером ВМФ, возглавившим ГРУ.

Александр Фомин, заместитель министра обороны. Он также принимал участие в переговорах по Украине в 2022 году.

Кто приехал со стороны США

Несколько высокопоставленных чиновников США также находятся в Турции. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в прибрежный город Анталья в среду. Он принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Встреча Андрея Сибири и Марко Рубио в Антальи Фото: Анадолу

Специальный представитель Трампа на Украине Кит Келлог и его посланник по иностранным делам Стив Виткофф планируют прибыть в Стамбул для участия в переговорах, сообщил во вторник высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Напомним, росСМИ ввели в заблуждение журналистов, когда заявили, что встреча украинской делегации и переговорщиков от РФ состоится в 10 утра. Украинская сторона заявила, что это фейк, как и представители Турции.

Дональд Трамп, который сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, уже заявил, что в Турцию пока не поедет. Но может прилететь 16 мая, если Россия и Украина продвинется в переговорах.