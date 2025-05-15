Россияне "забрасывают ложь" о переговорах в Стамбуле: зачем им это нужно

Глава ЦПД Андрей Коваленко разоблачил врага на лжи и манипуляциях вокруг запланированной встречи. По его словам, российские пропагандисты пытаются переложить вину в нежелании мира на Украину.

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Об этом говорится в публикации руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенанта Андрея Коваленко от 15 мая.

Он сообщил, что россияне "забрасывают в медиа ложь" о том, что переговоры в Турции якобы начнутся в 10:00 утра по Москве. Коваленко заверил, что эти данные — ложные, встреча не была запланирована на такое время.

"Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", — пояснил руководитель ЦПД.

Он пояснил, что на самом же деле движение к миру не нужно разве что России, которая "всячески избегает" перемирия на 30 дней и "нормального диалога". В итоге лейтенант подчеркнул, что враг распространяет ложь.

Пост Андрея Коваленко от 15 мая Фото: Скриншот

На это заявление отреагировал украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Господин Коваленко, вопрос не в том, на который час назначили вероятные/теоретические переговоры. А в том, будут ли они сегодня вообще. Будут ли украинские министры разговаривать с российскими третьими заместителями", — написал он, прикрепив скриншот публикации руководителя ЦПД.

Пост Сергея Стерненко от 15 мая Фото: Скриншот

Напомним, о начале переговоров в Стамбуле в 10:00 сообщали в российском ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Самого президента РФ Владимира Путина, как известно, на встрече не будет. От себя он отправил целую делегацию представителей, в которую в частности вошли заместитель министра обороны, помощник президента, заместитель главы МИД, глава Главного управления Генштаба и несколько экспертов.

Как отмечали в Bloomberg, такой состав делегации, вероятно, не оправдает надежд Украины, ведь президент Владимир Зеленский настаивал на прямых переговорах с лидером Кремля. Но намерение присоединиться не выразил не только Путин, но и его высокопоставленные чиновники.