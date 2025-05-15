"Не оправдает ожиданий": Путин назначил чиновников "низкого уровня" для переговоров с Украиной, — Bloomberg

Президент России Владимир Путин назначил на переговоры с Украиной в Стамбуле своего помощника Владимира Мединского: тот возглавлял переговоры в Стамбуле 2022 года, которые сорвались из-за взаимных обвинений относительно российских требований. Другие чиновники в составе делегации России не являются ключевыми лицами Кремля: их можно отнести к "чиновникам низкого уровня".

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Об этом рассказало издание Bloomberg 15 мая на фоне новости о том, что глава Кремля определил делегацию для переговоров в Турции.

"Президент России Владимир Путин назначил группу должностных лиц низкого уровня для представления его правительства на переговорах с Украиной в Турции и не дал никаких намеков на то, что планирует присоединиться к переговорам", — говорится в материале.

Группу из четырех чиновников, в которую вошли, кроме Мединского, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, в России назвали "экспертами".

Состав российской делегации для переговоров в Стамбуле, как отмечают в Bloomberg, "вероятно, значительно не оправдает надежд Киева", поскольку президент Украины Владимир Зеленский требовал присутствия главы Кремля на переговорах. Однако ни Путин, ни кто-либо из других высокопоставленных чиновников России, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров, о намерениях присоединиться к переговорам в Стамбуле не сообщили.

Владимир Зеленский, как передает Bloomberg, ранее назвал переговоры без участия Путина "бессмысленными", поскольку чиновники обеих стран "низшего уровня" уже встречались в Саудовской Аравии в марте, однако не смогли достичь результатов.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле. По словам американского лидера, его график "слишком плотный" для того, чтобы "втиснуть туда еще одну поездку".

Напомним, 14 мая Владимир Зеленский рассказал во время интервью Liberation о двух основных моментах личной встречи с Путиным.

13 мая в ISW сообщили, что Путин отказывается от личной встречи с Зеленским.