"Не виправдає очікувань": Путін призначив посадовців "низького рівня" для переговорів з Україною, — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін призначив на переговори з Україною у Стамбулі свого помічника Володимира Мединського: той очолював переговори у Стамбулі 2022 року, які зірвалися через взаємні звинувачення щодо російських вимог. Інші посадовці у складі делегації Росії не є ключовими особами Кремля: їх можна віднести до "чиновників низького рівня".

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Про це розповіло видання Bloomberg 15 травня на тлі новини про те, що голова Кремля визначив делегацію для переговорів у Туреччині.

"Президент Росії Володимир Путін призначив групу посадовців низького рівня для представлення його уряду на переговорах з Україною в Туреччині та не дав жодних натяків на те, що планує приєднатися до переговорів", — йдеться у матеріалі.

Групу з чотирьох посадовців, до якої увійшли, окрім Мединського, заступник Міністра іноземних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігор Костюков та заступник Міністра оборони Російської Федерації Олександр Фомін, у Росії назвали "експертами".

Склад російської делегації для переговорів у Стамбулі, як зазначають у Bloomberg, "ймовірно, значно не виправдає сподівань Києва", оскільки президент України Володимир Зеленський вимагав присутності голови Кремля на переговорах. Однак ані Путін, ані будь-хто з інших високопосадовців Росії, зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, про наміри приєднатися до переговорів у Стамбулі не повідомили.

Володимир Зеленський, як передає Bloomberg, раніше назвав переговори без участі Путіна "безглуздими", оскільки посадовці обох країн "нижчого рівня" вже зустрічалися у Саудівській Аравії у березні, однак не спромоглися досягнути результатів.

Зазначимо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також не буде присутнім на переговорах України та Росії у Стамбулі. За словами американського лідера, його графік "надто щільний" для того, аби "втиснути туди ще одну поїздку".

Нагадаємо, 14 травня Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю Liberation про два основні моменти особистої зустрічі з Путіним.

13 травня у ISW повідомили, що Путін відмовляється від особистої зустрічі з Зеленським.