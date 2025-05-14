Переговори в Туреччині: стало відомо, кого відправить Путін на розмову з Україною

У Кремлі представили перелік російських посадовців, які візьмуть участь у переговорах з Україною щодо війни, які відбудуться у Туреччині: росіян представлятиме четверо чиновників, серед яких — помічник президента РФ Володимир Мединський.

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Про це повідомили у російському Telegram-каналі "Известия" ввечері 14 травня.

Зазначається, що делегацію Кремля очолить помічник Володимира Путіна Мединський. Саме цей російський чиновник був на чолі групи для перемовин з Києвом на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Окрім нього, до складу російської делегації увійдуть:

Михайло Юрійович Галузін — заступник Міністра іноземних справ Російської Федерації, радянський і російський дипломат;

Ігор Олександрович Костюков — начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, російський воєначальник;

Олександр Васильович Фомін — заступник Міністра оборони Російської Федерації, російський військовий та політичний діяч.

Самого президента Росії Володимира Путіна у переліку немає, як і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Переговори в Стамбулі: хто ще братиме участь

Зазначимо, що зі сторони Сполучених Штатів Америки, як повідомляли ЗМІ 13 травня, прибудуть старші посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Нагадаємо, 14 травня у Clash Report повідомили, чи приїде президент США Дональд Трамп на переговори до Туреччини.

Також президент України Володимир Зеленський 14 травня озвучив ключові теми особистої розмови з Путіним.