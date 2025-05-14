Переговоры в Турции: стало известно, кого отправит Путин на разговор с Украиной

В Кремле представили перечень российских чиновников, которые примут участие в переговорах с Украиной по войне, которые состоятся в Турции: россиян будут представлять четверо чиновников, среди которых — помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Об этом сообщили в российском Telegram-канале "Известия" вечером 14 мая.

Отмечается, что делегацию Кремля возглавит помощник Владимира Путина Мединский. Именно этот российский чиновник был во главе группы для переговоров с Киевом в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кроме него, в состав российской делегации войдут:

Михаил Юрьевич Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, советский и российский дипломат;

Игорь Александрович Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, российский военачальник;

Александр Васильевич Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации, российский военный и политический деятель.

Самого президента России Владимира Путина в перечне нет, как и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Переговоры в Стамбуле: кто еще будет участвовать

Отметим, что со стороны Соединенных Штатов Америки, как сообщали СМИ 13 мая, прибудут старшие посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Напомним, 14 мая в Clash Report сообщили, приедет ли президент США Дональд Трамп на переговоры в Турцию.

Также президент Украины Владимир Зеленский 14 мая озвучил ключевые темы личного разговора с Путиным.