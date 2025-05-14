"Не можем прийти к согласию по всему": Зеленский назвал ключевые темы личного разговора с Путиным, — Liberation

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным достичь договоренностей с главой России Владимиром Путиным по всему, однако настаивает, что его вероятная встреча с ним не может закончиться "символически" и лидеры должны "выйти после нее с политической победой".

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Об этом украинский президент рассказал во время эксклюзивного интервью для издания Liberation.

Владимир Зеленский считает, что только при внешнем посредничестве могут существовать гарантии по соблюдению любых договоренностей. В то же время украинский лидер придерживается мнения о том, что присутствие президента США Дональда Трампа может побудить Путина таки прибыть на встречу.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть как его полное поражение", — уверяет Владимир Зеленский.

О чем Владимир Зеленский хочет говорить с Путиным во время личной встречи

Также украинский лидер озвучил вопросы, которые планирует поднять во время личного разговора с Владимиром Путиным.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти из этой ситуации с политической победой — прекращением огня, обменом пленными "все на всех" или чем-то подобным", — отметил Владимир Зеленский.

Вопрос реализации, как отмечается в материале, вызывает наибольшее беспокойство, поскольку стороны не будут доверять друг другу.

"Россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам", — считает украинский президент.

Владимир Зеленский настаивает на надежном и сбалансированном посредничестве, чтобы соглашения были соблюдены.

"Война дорога для всех"

Также украинский президент во время интервью рассказал, что Украина "держится твердо": она улучшила поток оружия и беспилотников, однако на пути могут стоять бюрократические моменты, которые несколько замедляют процесс. Однако при этом Владимир Зеленский отмечает, что война не может продолжаться слишком долго.

"Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам", — отметил украинский лидер.

Напомним, 13 мая в МИД РФ сообщили, чего будут требовать от Украины во время переговоров в Стамбуле.

Также спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал, при каком условии Дональд Трамп приедет в Стамбул.