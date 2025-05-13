"Денацификация": в МИД РФ рассказали, чего будут требовать от Украины в Стамбуле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что во время возможных переговоров в Стамбуле 15 мая Москва будет настаивать на так называемой "денацификации киевского режима" и требовать признания захваченных украинских территорий частью РФ

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Об этом заместитель главы МИД РФ заявил во вторник, 13 мая, пишет ТАСС.

"Тематика остается той же... Прежде всего обращаясь к первопричинам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые сложились на местах за последнее время, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации"", — заявил дипломат.

В то же время Рябков воздержался от прогнозов относительно результатов переговоров, заявив, что делать какие-либо предположения пока рано.

Переговоры в Стамбуле 15 мая

Прямые переговоры между Россией и Украиной запланированы на 15 мая в Стамбуле. Несмотря на то, что именно Владимир Путин первым выступил с инициативой провести встречу с Владимиром Зеленским, до сих пор неизвестно, будет ли президент РФ лично участвовать в переговорах. По данным российских СМИ, служба безопасности Путина не демонстрирует никакой активности, связанной с подготовкой его визита. Зато в Стамбул планируют отправиться глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, что 11 мая Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с РФ в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.