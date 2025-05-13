"Денацифікація": в МЗС РФ розповіли, чого вимагатимуть від України в Стамбулі

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що під час можливих переговорів у Стамбулі 15 травня Москва наполягатиме на так званій "денацифікації київського режиму" та вимагатиме визнання захоплених українських територій частиною РФ.

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Про це заступник голови МЗС РФ заявив у вівторок, 13 травня, пише ТАСС.

"Тематика лишається тією ж… Насамперед звертаючись до першопричин цього конфлікту, вирішуючи питання, пов’язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, що склалися на місцях за останній час, включно із входженням нових територій до складу Російської Федерації"", — заявив дипломат.

Водночас Рябков утримався від прогнозів щодо результатів переговорів, заявивши, що робити будь-які припущення наразі зарано.

Переговори в Стамбулі 15 травня

Прямі переговори між Росією та Україною заплановані на 15 травня у Стамбулі. Попри те, що саме Володимир Путін першим виступив з ініціативою провести зустріч із Володимиром Зеленським, досі невідомо, чи президент РФ особисто братиме участь у переговорах. За даними російських ЗМІ, служба безпеки Путіна не демонструє жодної активності, пов’язаної з підготовкою його візиту. Натомість до Стамбула планують вирушити голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що 11 травня Путін заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з РФ в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.