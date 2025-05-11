"Готові відновити": Путін запропонував відновлення прямих переговорів з Україною, — заява з пресконференції

Пізно ввечері 10 травня президент Росії Володимир Путін дав пресконференцію, в ході якої висловив позицію Кремля щодо режиму припинення вогню. Також кремлівський лідер заявив про готовність до відновлення прямих переговорів з Києвом "без попередніх умов", і сказав, що "пропозиція на столі" й надалі рішення — за українською стороною.

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Фокус передає головне із виступу Путіна з посиланням на онлайн-трансляцію пресконференції у YouTube-каналі "Форпост видео".

Путін виступав не тільки перед російськими журналістами, а й представниками західних медіа, зокрема телекомпаній CNN, NBC і BBC.

Пресконференція почалася близько 01:35 години через тривале запізнення кремлівського лідера. Виступ почався з того, що Путін привітав всіх з Днем перемоги і подякував партнерам, які прибули до Москви для участі у параді.

Однією з перших заяв російського президента були слова про те, що Кремль передав Заходу свою позицію про готовність продовження перемир'я після триденного "перемир'я" до 9 травня.

Близько 01:50 Путін заявив про готовність відновлення прямих переговорів з Україною.

Також Путін заявив, що такі переговори можуть відбутися вже у четвер, 15 травня.

За словами кремлівського лідера, Росія готова до переговорів "без попередніх умов".

Перед початком пресконференції Володимира Путіна прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що журналісти не будуть ставити питання через те, що "вже доволі пізно".

Варто зазначити, що перед цим китайські ЗМІ, зокрема агентство Xinhua, повідомили про те, що Володимир Путін готовий до переговорів з Україною "без попередніх умов".

Нагадаємо, перед цим прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію 30-денного припинення вогню, заявивши, що у Росії є "своя позиція".

Україна заявила 10 травня про перемир'я із Росією на 30 днів, яке стартує з 12 травня.