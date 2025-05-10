Україна оголосила перемир'я на 30 днів із 12 травня: Путіну погрожують ще більше озброїти ЗСУ (відео)

Україна з 12 травня заявила про початок режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це рішення потребує згоди Росії.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання "Коаліції рішучих" у Києві.

За словами глави держави, рішення щодо повного і безумовного припинення вогню — це чітка позиція лідерів країн Європи.

"Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші", — наголосив президент України.

Забезпечити моніторинг припинення вогню, за його оцінками, абсолютно реально. Для цього потрібна координація зі Штатами. Протягом місяця з моменту настання перемир'я робота у визначенні засад безпеки, гуманітарних і політичних питаннях для досягнення миру.

Більше зброї для ЗСУ та санкцій: що буде, якщо Росія відмовиться від перемир'я на 30 днів?

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що його країна разом зі США посилять військову допомогу Україні та санкції проти Росії, якщо Москва відмовиться припинити вогонь.

"Якщо ви [Росія] дійсно прагнете миру, зараз саме час це показати. Після досягнення угоди почнуться негайні переговори. Президент РФ Володимир Путін вимагає умов замість припинення вогню, організував військовий парад... Ще раз кидає виклик", — заявив він.

Разом із Трампом Британія обіцяє посилити санкції, якщо Путін не прийме мирну угоду, додав прем'єр.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав позицію британського прем'єра і відкинув будь-які додаткові умови Росії.

"Сьогодні ми бачимо, що табір війни — у Москві, а тут (у Києві) — табір миру. Потрібно мобілізувати весь табір миру для досягнення необхідних зусиль", — заявив він.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив готовність разом із лідерами Британії, Франції та США працювати над тим, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів з Україною.

Нагадаємо, переговірники зі США, Європи та України склали документ із 22 пропозиціями про мир. Серед заходів — 30-денне припинення вогню і відмова Україні на шляху до НАТО.

Українська сторона раніше висловлювала готовність до повного припинення вогню з 12 травня. Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що мирна пропозиція виглядає як перемир'я для "перепочинку бандерівських орд".