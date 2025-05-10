Украина объявила перемирие на 30 дней с 12 мая: Путину грозят еще больше вооружить ВСУ (видео)

Украина с 12 мая заявила о начале режима прекращения огня минимум на 30 дней. Данное решение требует согласие России.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания "Коалиции решительных" в Киеве.

По словам главы государства, решение по поводу полного и безусловного прекращения огня — это четкая позиция лидеров стран Европы.

"Мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше", — подчеркнул президент Украины.

Обеспечить мониторинг прекращения огня, по его оценкам, совершенно реально. Для этого требуется координация со Штатами. В течение месяца с момента наступления перемирия работа в определении основ безопасности, гуманитарных и политических вопросах для достижения мира.

Больше оружия для ВСУ и санкций: что будет, если Россия откажется от перемирия на 30 дней?

Тем временем премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что его страна вместе с США усилят военную помощь Украине и санкции против России, если Москва откажется прекратить огонь.

"Если вы [Россия] действительно стремитесь к миру, сейчас самое время это показать. После достижения соглашения начнутся немедленные переговоры. Президент РФ Владимир Путин требует условий вместо прекращения огня, организовал военный парад… Еще раз бросает вызов", — заявил он.

Вместе с Трампом Британия обещает усилить санкции, если Путин не примет мирное соглашение, добавил премьер.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию британского премьера и отверг любые дополнительные условия России.

"Сегодня мы видим, что лагерь войны — в Москве, а тут (в Киеве) — лагерь мира. Нужно мобилизовать весь лагерь мира для достижения необходимых усилий", — заявил он.

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