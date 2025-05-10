Украина и партнеры согласовали план переговоров с РФ: Уиткофф повезет его к Путину, — NBC
Переговорщики из ЕС, США и Украины согласовали перечень предложений для переговоров, среди них — 30-дневное прекращение огня, а также запрет Украине на вступление в НАТО. Впоследствии эти условия к главе РФ Владимиру Путину на согласование должен повезти советник президента США Трампа Стивен Уиткофф.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на западного чиновника.
По словам чиновника, американские, европейские и украинские переговорщики составили "документ с 22 предложениями". Среди них есть 30-дневное прекращение огня, а также отказ США от поддержки Украины на вступление в НАТО, как того желают в Кремле.
"Если Путин хочет выхода, вот ему выход", — сказал неназванный собеседник.
Источники СМИ сообщили, что теперь специальный советник Дональда Трампа Стивен Уиткофф должен будет представить их президенту России Владимиру Путину.
"Украинцы были склонны к сотрудничеству, гибкие, поддерживают и стремятся двигаться вперед, но россияне этого не сделали", — сказал бывший посол США в Украине, а ныне сотрудник аналитического центра Atlantic Council Уильям Тейлор.
Он добавил, что Украина согласилась на предложения США по всеобъемлющему прекращению огня в воздухе, на море и на суше, одновременно распространив перемирие на морские пути Черного моря.
Ранее стало известно, что Трамп признал невозможность быстро завершить войну в Украине. Глава США отметил, что у него нарастает "разочарование, которое не дает ему спать по ночам" из-за затягивания переговоров со стороны России и невозможностью немедленно посадить обе стороны за стол переговоров.
Впоследствии сообщалось, что Украина готова к полному прекращению огня с понедельника. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с главой США Дональдом Трампом.