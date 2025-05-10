Україна і партнери погодили план перемовин з РФ: Віткофф повезе його до Путіна, — NBC

Переговорники з ЄС, США та України погодили перелік пропозицій для перемовин, серед них — 30-денне припинення вогню, а також заборона Україні на вступ до НАТО. Згодом ці умови до глави РФ Володимира Путіна на погодження має повезти радник президента США Трампа Стівен Віткофф.

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на західного чиновника.

За словами чиновника, американські, європейські та українські переговорники склали "документ з 22 пропозиціями". Серед них є 30-денне припинення вогню, а також відмова США від підтримки України на вступ до НАТО, як того бажають в Кремлі.

"Якщо Путін хоче виходу, ось йому вихід", — сказав неназваний співрозмовник.

Джерела ЗМІ повідомили, що тепер спеціальний радник Дональда Трампа Стівен Віткофф повинен буде представити їх президенту Росії Володимиру Путіну.

"Українці були схильні до співпраці, гнучкі, підтримують та прагнуть рухатися вперед, але росіяни цього не зробили", – сказав колишній посол США в Україні, а нині співробітник аналітичного центру Atlantic Council Вільям Тейлор.

Він додав, що Україна погодилася на пропозиції США щодо всеохопного припинення вогню в повітрі, на морі та на суші, одночасно поширивши перемир'я на морські шляхи Чорного моря.

Раніше стало відомо, що Трамп визнав неможливість швидко завершити війну в Україні. Глава США відзначив, що в нього наростає "розчарування, яке не дає йому спати ночами" через затягування перемовин зі сторони Росії та неможливістю негайно посадити обидві сторони за стіл перемовин.

Згодом повідомлялося, що Україна готова до повного припинення вогню з понеділка. Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з главою США Дональдом Трампом.