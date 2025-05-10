"Не може заснути": Трамп визнав, що не завершить швидко війну в Україні через Путіна, — WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив своєму близькому оточенню, що в нього наростає "розчарування, яке не дає йому спати ночами" щодо неможливості швидко завершити російсько-українську війну. Головною перешкодою до миру він вважає лідера РФ Володимира Путіна.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників.

Джерела ЗМІ вказують, що своїми думками Трамп поділився з оточенням донорів його кампанії під час гри в гольф у Флориді минулого тижня. За словами присутніх, які були свідками цієї розмови, Трамп визнав, що саме з Путіним його надзвичайно важко вести перемовини, адже глава Кремля хоче "отримати все цілком", натякаючи на всю Україну.

Водночас президент США визнав, що в нього наростає "розчарування, яке не дає йому спати ночами" через затягування перемовин зі сторони РФ і неможливістю негайно посадити обидві сторони за стіл перемовин.

"Після 100 днів другого терміну, коли жоден із конфліктів — ні війна в Україні, ні в Секторі Гази, не наблизився до вирішення, переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торгова війна загострює стосунки із союзниками, Трамп виявив, що розв'язувати світові проблеми складніше, ніж він думав", — вказують журналісти.

ЗМІ підкреслює, що Трамп говорив своїм радникам у приватному порядку, що саме очільник РФ "не хоче припиняти війну". Також президент США питав їхньої думки про те, чи змінився Путін з часу останньої каденції, на що відповіді не пролунало.

Джерела журналістів відзначають, що очільник Білого дому "висловлював здивування з приводу деяких військових кроків Путіна, включно з бомбардуванням районів із дітьми". Інші чиновники адміністрації Трампа визнають, що саме РФ залишається "головною перешкодою", яка відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, підтримане Києвом, а замість цього намагається отримати від України "нових додаткових поступок".

Раніше глава США заявляв про "хороший прогрес" у мирній угоді України та РФ. На його думку, якби США не доклали достатніх зусиль, Росія могла б піти до кінця і захопити всю Україну.

Згодом стало відомо, що Трамп закликає Путіна та Зеленського до припинення війни. Він додав, що це його послання до лідерів обох держав.