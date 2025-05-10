"Послання до обох": Трамп закликає Путіна та Зеленського припинити "дурну війну" (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що закликає президентів України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна "закінчити цю війну". Він додав, що це його послання до лідерів обох держав.

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Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ в Білому Домі.

Очільник США відзначив, що має звернення до лідерів України та Росії, і закликає обидві сторони "закінчити цю війну".

"Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох", — наголосив Трамп.

Американський президент вчергове повторив свою тезу, що РФ та Україна втрачають приблизно до п'яти тисяч військових і цивільних. Тому, на його думку, ця "безглузда війна має бути припинена".

"Це моє послання для лідерів обох країн", — заявив глава Білого дому.

Раніше стало відомо, що Трамп присвоїв Америці перемогу у Другій світовій війні. Він вважає, що саме американські танки та військовослужбовці 80 років тому звільнили Європу від нацистського терору, і стверджує, що важливішого чинника для перемоги, ніж участь США, не було

Згодом повідомлялося, що Трамп каже про "хороший прогрес" у мирній угоді України та РФ. На його думку, якби США не доклали достатніх зусиль, Росія могла б піти до кінця і захопити всю Україну.