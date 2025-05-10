"Послание к обоим": Трамп призывает Путина и Зеленского прекратить "глупую войну" (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что призывает президентов Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина "закончить эту войну". Он добавил, что это его послание к лидерам обоих государств.

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Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ в Белом Доме.

Глава США отметил, что имеет обращение к лидерам Украины и России, и призывает обе стороны "закончить эту войну".

"Завершите эту глупую войну. Это мое послание для них обоих", — подчеркнул Трамп.

Американский президент в очередной раз повторил свой тезис, что РФ и Украина теряют примерно до пяти тысяч военных и гражданских. Поэтому, по его мнению, эта "бессмысленная война должна быть прекращена".

"Это мое послание для лидеров обеих стран", — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп присвоил Америке победу во Второй мировой войне. Он считает, что именно американские танки и военнослужащие 80 лет назад освободили Европу от нацистского террора, и утверждает, что более важного фактора для победы, чем участие США, не было

Впоследствии сообщалось, что Трамп говорит о "хорошем прогрессе" в мирном соглашении Украины и РФ. По его мнению, если бы США не приложили достаточных усилий, Россия могла бы пойти до конца и захватить всю Украину.