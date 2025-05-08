"Мы выиграли, но праздновали все, кроме США": Трамп присвоил Америке победу во Второй мировой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что именно американские танки и военнослужащие 80 лет назад освободили Европу от нацистского террора, и утверждает, что "хоть Россия потеряла миллионы людей", более важного фактора для победы во Второй мировой войне, чем участие США, не было.

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О присвоении Трампом победы США узнал корреспондент Укринформа 7 мая, когда американский лидер представил журналистам указ об официальном провозглашении 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

Дональд Трамп не скрыл во время выступления, что Соединенным Штатам помогали "много замечательных союзников", однако подчеркнул, что участие его государства сыграло ключевую роль в борьбе.

"Победа была одержана преимущественно благодаря нам — нравится вам это или нет, — но мы вступили в эту войну и выиграли ее", — заявил американский лидер.

Также Трамп рассказал, что именно американские танки, самолеты, корабли, грузовики и солдаты "разгромили противника" во Второй мировой войне. Кроме того, политик подчеркнул, что Америка также помогала в восстановлении разрушенных войной стран.

"Без Америки освобождение никогда бы не произошло", — сказал он.

В США будут праздновать два Дня победы

Говоря о важности назначения 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, Трамп подчеркнул, что после разгрома противника победу якобы "праздновали все, кроме США". По его словам, американцы должны отдать дань уважения "тем, кто подарил победу" стране.

"Мы выиграли войну... но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки", — отметил он.

Напомним, что анонс празднования 8 мая Днем победы во Второй мировой войне в США Дональд Трамп обнародовал на своей странице в соцсети Truth Social 7 мая. В своей заметке он также писал о том, что США "сделали гораздо больше, чем любая другая страна", для достижения победы в войне с нацизмом.

7 мая президент Дональд Трамп заявил, что решение по урегулированию российско-украинской войны приближается, однако предупредил, что не рад этой перспективе.

Также Кит Келлог 7 мая рассказал, на каких условиях может быть завершена война.