Время принимать решение: Трамп заинтриговал планами по перемирию в Украине (видео)

Решение по поводу урегулирования войны в Украине приближается. Американский лидер предупредил, что не рад этой перспективе.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга по случаю назначения американского посла в Китае Дэвида Пердью.

США отходят от идеи перемирия в Украине

"Мы приближаемся к тому, чтобы принять решение по урегулированию войны в Украине. Придется принимать некоторые решения и я не рад этому", — сказал президент США.

Других деталей американский лидер не привел.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже говорил, что США отходят от идеи перемирия в Украине, потому что Россия отказала в этом шаге. Штаты будут сосредоточены на вопросах долгосрочного урегулирования конфликта.

Вэнс напомнил, что украинская сторона соглашалась ввести 30-дневный режим полного прекращения огня. Однако РФ заявила, что данный вариант "не соответствует их стратегическим интересам".

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог 6 мая говорил о желании Украины заморозить боевые действия по текущей линии фронта.

Министерство иностранных дел России объявляло о готовности начать перемирие по случаю празднования 9 мая. Прекращение огня россияне посвятили 80-летию завершения Второй мировой войны.