Украинские власти хотят заморозить полномасштабную войну с Россией по текущей линии фронта и создать демилитаризованную зону в 30 километров.

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Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, которого цитирует медиа NOELREPORTS.

"Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону", — сказал Келлог.

По его словам, ВСУ могут отойти на 15 километров и российские оккупанты сделают аналогичный шаг. Таким образом получится 30-километровая демилитаризованная зона, за которой можно наблюдать, добавил Келлог.

Кроме этого, в Киеве, как говорит спецпредставитель президента США, настаивают на введении по меньшей мере 30-дневного прекращения огня с возможностью продления.

По его заверению, президент США Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия в Украине, если Россия на него согласится.

Представители Украины не комментировали заявления Кита Келлога о заморозке боевых действий. В МИД России заявляли о неприемлемости заморозки большой войны и временного перемирия, поскольку Запад за это время "укрепит военный потенциал Киева".

Россия требовала "надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы", которые гарантируют недопущение войны.

Напомним, Трамп говорил о желании России захватить всю Украину. Амбиции президента РФ Владимира Путина в значительной степени остановили Штаты.

Кит Келлог 30 апреля заявлял о готовности Украины и США согласиться на территориальные претензии России. Киев не готов юридически признавать потери оккупированных регионов.