Українська влада хоче заморозити повномасштабну війну з Росією по поточній лінії фронту і створити демілітаризовану зону в 30 кілометрів.

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Про це повідомив спецпосланець президента США Кіт Келлог, якого цитує медіа NOELREPORTS.

"Українці хочуть заморозки, припинення вогню за поточними лініями, і потім вони хочуть встановити демілітаризовану зону", — сказав Келлог.

За його словами, ЗСУ можуть відійти на 15 кілометрів і російські окупанти зроблять аналогічний крок. Таким чином вийде 30-кілометрова демілітаризована зона, за якою можна спостерігати, додав Келлог.

Крім цього, у Києві, як каже спецпредставник президента США, наполягають на запровадженні щонайменше 30-денного припинення вогню з можливістю продовження.

За його запевненням, президент США Дональд Трамп може забезпечити дотримання перемир'я в Україні, якщо Росія на нього погодиться.

Представники України не коментували заяви Кіта Келлога про замороження бойових дій. У МЗС Росії заявляли про неприйнятність заморозки великої війни і тимчасового перемир'я, оскільки Захід за цей час "зміцнить військовий потенціал Києва".

Росія вимагала "надійні, юридично зобов'язуючі домовленості та механізми", які гарантують недопущення війни.

Нагадаємо, Трамп говорив про бажання Росії захопити всю Україну. Амбіції президента РФ Володимира Путіна значною мірою зупинили Штати.

Кіт Келлог 30 квітня заявляв про готовність України і США погодитися на територіальні претензії Росії. Київ не готовий юридично визнавати втрати окупованих регіонів.